IU Toledo urge una intervención en el Corralillo de San Miguel para solucionar el "lamentable estado del pavimento"

Estado de una de las escaleras, en las imágenes difundidas por Izquierda Unida.

"No hace falta ser muy detallista para percibir el lamentable estado en el que se encuentra gran parte del pavimento de la plaza del Corralillo de San Miguel, uno de los accesos más utilizados por vecinos y vecinas y visitantes que llegan al Casco Histórico", denuncia el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández.

El edil reclama una "urgente intervención" que sanee las numerosas baldosas rotas, grietas y desperfectos varios que incluso "pueden suponer un riesgo para los viandantes" por la "flagrante ausencia de mantenimiento" de este espacio que nació como nuevo área de ocio y nuevo mirador hace quince años

Txema Fernández recuerda que solo hace unos días el equipo de Gobierno "se enorgullecía" del programa de capacitación juvenil puesto en marcha este año en el que los alumnos adquieren formación en las especialidades de albañilería y jardinería y que podrían "ser los encargados de ejecutar las labores de arreglo de los numerosos desperfectos" que presenta esta plaza.

“Han decidido que estos jóvenes centren sus esfuerzos formativos y laborales en trabajos en el Casco, aunque hay más barrios en Toledo que requieren de este tipo de actuaciones; pues bien, aquí tienen un espacio que necesita urgentemente una intervención”, subraya el concejal.

El portavoz de IU no concibe que un área que recibe a diario "a miles de personas tenga estas deficiencias" y contrasta el proyecto de intervención previsto por el Consorcio de Toledo en el cobertizo de San Miguel para garantizar su conservación como parte del legado monumental de la ciudad "con un entorno completamente abandonado, inseguro e incluso con dificultades de accesibilidad".

Muro de la calle unión

Por último, el edil insta al equipo de Gobierno a actuar "de forma urgente" también en el muro de la Calle Unión en dirección a la Calle Cervantes, unos metros antes del parque de la piscina.

Alerta de que este muro lleva roto desde hace meses con el peligro que entraña por lo que “resulta imprescindible arreglarlo para dotar de seguridad a ese espacio tanto para peatones como para vehículos”.

Para el concejal de IU dicha obra debería acometerla de inmediato el Ayuntamiento de Toledo y "pasar la factura al privado responsable de la rotura", tal y como se hace, por ejemplo, con las parcelas a desbrozar por particulares.