Pelahustán (Toledo) recupera los Moharraches: así es esta tradición de siglos que llevaba años sin celebrarse

El municipio toledano de Pelahustán quiere recuperar los Moharraches, una tradición con siglos de antigüedad que lleva años sin celebrarse y quiere volver a impulsar esta mascarada de invierno que une naturaleza, comunidad e identidad local.

El vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, ha presentado este lunes la celebración, acompañado por el alcalde de Pelahustán, Roberto García, el teniente de alcalde, Isabelo Herreros, y el impulsor de esta recuperación cultural, Ramón González.

Han dado a conocer el proceso de investigación y colaboración vecinal que ha hecho posible el renacer de esta costumbre, desaparecida durante siglos, aunque arraigada en la memoria colectiva de la Sierra de San Vicente.

"Los Moharraches simbolizan la conexión entre naturaleza, comunidad y festividad y actúan como guardianes del pueblo, protectores y provocadores a la vez. Y anuncian la fiesta, ahuyentan lo malo y celebran lo que está por venir", han indicado.

El alcalde, Roberto García, ha explicado que, después de la reaparición de los Moharraches el año pasado "para sorpresa de todos" durante las celebraciones de San Andrés, este año desempeñarán "una de las actividades troncales de esta jornada en la que se conmemora al patrón de Pelahustán y que tendrá lugar el próximo 29 de noviembre".

10 miembros

Por su parte, el impulsor de la recuperación, Ramón González, ha detallado la historia de los Moharraches, sus prohibiciones y su importancia ancestral. Y ha destacado que el año pasado aparecieron "por sorpresa" y en los últimos doce meses ya suman 10 miembros.

"La historia de los Moharraches es una historia de prohibición y lucha, pues allá por 1731 la Iglesia los prohibió y el pueblo se levantó contra la iglesia y su entonces alcalde reivindicó continuar la tradición. Pero aun así no fue posible y se produjeron prohibiciones sucesivas, cayendo en el olvido, y de los Moharraches nos quedaba a día de hoy las cencerradas de la noche de San Andrés", ha expresado.

Sin embargo, se ha recuperado la tradición y "Pelahustán vuelve a vibrar con el sonido de los cencerros, las máscaras de corteza y el espíritu festivo de los Moharraches".