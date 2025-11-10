El alcalde de Talavera de la Reina confirma que la llegada del AVE a la ciudad conllevará algunas expropiaciones

El alcalde de Talavera de la Reina (Toledo), José Julián Gregorio, ha anunciado que algunos vecinos sufrirán expropiaciones debido a la llegada del AVE a la ciudad.

Así lo ha confirmado tras la Comisión de Seguimiento del AVE convocada a petición del grupo municipal socialista, detallando que la llegada del AVE va a ocasionar expropiaciones y recordando que la línea de Puertollano a Mérida ha provocado 80 o 90 expropiaciones.

Según el regidor, todavía se está planificando la manera de cómo va a llegar el AVE a la ciudad. Y ha recalcado que el Ayuntamiento "no ha tirado la toalla" con el soterramiento pese a la negativa del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Gregorio ha indicado que no quiere que la estación del AVE esté a 6 o 7 kilómetros de la ciudad como en Cuenca o Guadalajara, por lo que se "ha luchado y conseguido" mantener la estación en el mismo lugar que se encuentra con una reforma para hacerla "mucho más moderna".

Asimismo, ha afirmado que durante la comisión se ha trasladado la información al PSOE que se obtuvo tras la reunión con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano.

"Se está trabajando de manera semanal con los técnicos de Adif para conseguir la integración del tren de alta velocidad a su paso por Talavera. Y ha detallado que se están realizando de manera simultánea el estudio de impacto medioambiental y el estudio constructivo", ha expresado.

Conexiones

Gregorio también ha señalado que el tren de alta velocidad va a conectar Talavera con Navalmoral de la Mata en 2030. Y la conexión con Lisboa (Portugal) llegará en 2024.

Sobre la conexión con Madrid por AVE, ha apuntado la problemática que existe en la actualidad con su paso por Toledo y no ha confirmado ninguna fecha.