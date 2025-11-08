Toledo estrenará en 2026 'Las Noches del Patrimonio': dos días de monumentos abiertos y actividades únicas

La 'Noche del Patrimonio' de Toledo se ampliará a dos jornadas consecutivas (viernes y sábado) el próximo año debido a la alta participación. Así se ha acordado en la Asamblea del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad (GCPH) celebrada este sábado en la capital de Castilla-La Mancha.

De igual forma lo harán el resto de 14 ciudades integrantes (Ávila, Segovia, Alcalá de Henares, Cuenca, Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona y Úbeda). De tal manera que este evento cultural celebrado en el mes de septiembre pasará a denominarse 'Las Noches de Patrimonio'.

El Premio Patrimonio 2025 ha recaído esta vez en la Fundación Tatiana por su labor en cultura, educación y conservación artística.

Asamblea del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad (GCPH) celebrada este sábado en Toledo. Ayuntamiento

El objetivo de esta ampliación de fechas es ofrecer una programación más accesible, permitiendo a visitantes y toledanos disfrutar de los principales monumentos y espacios patrimoniales de la ciudad de las tres culturas.

Dichos espacios abrirán sus puertas en horario nocturno extraordinario, celebrado visitas guiadas, música en vivo, espectáculos de danza y actividades culturales de libre acceso.

Foto de familia de la GCPH en Toledo. Ayuntamiento

El alcalde, Carlos Velázquez, ha subrayado que Toledo está inmersa en un año histórico con la celebración del 40 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad el próximo 26 de noviembre de 2026, que será festivo local.

Además, se cumplen 800 años de la colocación de la primera piedra de la Catedral Primada de la capital regional. Velázquez ha reseñado que la Iglesia y el Ayuntamiento irán "de la mano" en el impulso de Toledo, que aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

Por su parte, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha reivindicado que el patrimonio "no es solo piedra y arte sino herencia moral y misión compartida" y ha augurado que el octavo centenario de la edificación de la Catedral "marcará mucho la vida de esta ciudad".