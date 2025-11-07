Planazo de fin de semana en un pueblo de Toledo para aprender a recoger setas: precio y cómo inscribirse

La Diputación de Toledo celebrará los próximos 14,15 y 16 de noviembre unas Jornadas Micológicas en el municipio de Navamorcuende, una actividad que incluirá pernoctación y pensión completa para todos los participantes.

Las jornadas se enmarcan en el plan de formación y sensibilización ambiental para la temporada 2025-2026 y se celebrarán en colaboración de la Asociación Micológica Toletum, que aglutina tanto a especialistas como a aficionados o curiosos por las setas y todo lo que las rodea.

Las jornadas comenzarán el viernes 14 de noviembre en el albergue 'El Chortalillo' de la localidad toledana de Navamorcuende, en la Sierra de San Vicente. Tendrá lugar una exposición micológica que dará paso a una conferencia sobre conceptos básicos de micología y a una cena.

Ya el sábado, las jornadas darán comienzo a las 9.30 horas, tras el desayuno. Habrá una salida para recoger setas en hábitats de robledal, castañar y pinar, con explicaciones in situ de las especies más representativas y la aportación de ejemplares para la exposición.

Después de la comida, se realizará la segunda salida para seguir recolectando diversas especies, finalizando la jornada con una conferencia y un concurso fotográfico micológico.

El domingo habrá una tercera salida al campo para la recolección de más especies, en este caso en hábitats de encinar, jaral y pastizal. Después tendrá lugar una comida y la clausura de las jornadas.

Inscripción

El plazo de inscripción ya está abierto hasta completar las plazas disponibles y las solicitudes deberán realizarse a través de la página web del Servicio de Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural de la Diputación de Toledo.

Las jornadas incluyen pensión completa, formación teórica y práctica, material didáctico y seguro de accidentes, así como un diploma de asistencia. El precio es de 90 euros por persona.

Con esta iniciativa, la Diputación Provincial de Toledo "reafirma su compromiso con la formación y la sensibilización ambiental, promoviendo el aprendizaje y la participación ciudadana en el cuidado de nuestro entorno natural más cercano".