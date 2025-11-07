Ocasión única en Toledo: baja de precio la casa-palacete del siglo XVI con termas romanas donde se halló un efebo

El conocido portal inmobiliario Idealista ha sacado a la luz una oportunidad inmobiliaria única en el Casco Histórico de Toledo: venden una casa palacete del siglo XVI que incluye unas termas romanas con un descuento de casi 200.000 euros.

Este majestuoso edificio situado en la plaza Amador de los Ríos de Toledo, a escasos 200 metros de la Catedral Primada, mide aproximadamente 1.500 metros cuadrados. Se divide en tres plantas que albergan diez dormitorios, cinco baños y una encantadora terraza con vistas inmejorables a la ciudad de las tres culturas.

En la planta baja, destaca un restaurante habilitado y un local adicional, lo que suma posibilidades comerciales. El precio original de la propiedad era de tres millones de euros, pero se ha rebajado un 5 por ciento hasta los 2.850.000 euros.

Termas romanas del edificio. Idealista

Pero el verdadero tesoro de este palacete se esconde bajo tierra. En el sótano se encuentran unas impresionantes termas romanas que fueron sometidas a un meticuloso proyecto de restauración público dotado con más de un millón de euros.

En junio de 2017, fue en estas termas donde se halló la estatua del Efebo de Toledo: una pieza romana de mármol de Paros fechada en el siglo II d.C. La escultura apareció fragmentada, sin cabeza, brazos ni parte de las piernas. A pesar de ello, los especialistas han destacado su factura y estado de conservación tras más de mil años sepultada.

Terraza de la casa palacete. Idealista

El descubrimiento del Efebo supuso un hito para la investigación histórica local, confirmando la importancia arqueológica del subsuelo toledano. Actualmente, la pieza romana se encuentra en el Museo de Santa Cruz tras someterse a un meticuloso proceso.

El inmueble conserva una imponente fachada tradicional y en el interior, un amplio patio porticado típico refleja su pasado como casa noble toledana. Los grandes ventanales y las galerías permiten la entrada de luz natural, realzando la elegancia de las estancias, y los techos altos aportan una sensación de amplitud y nobleza.

Patio porticado del inmueble. Idealista

Elementos originales como las bóvedas subterráneas, las yeseras y los zócalos pintados en habitaciones del segundo piso reflejan la riqueza decorativa histórica y la fusión de estilos cristianos y musulmanes.

La propiedad solicita visita directa de los interesados para descubrir en primera persona este espacio que aúna historia y modernidad. Su ubicación estratégica, el valor del conjunto y el reciente descuento convierten a este inmueble en una joya inmobiliaria tanto para vivienda familiar como para proyectos turísticos como un hotel boutique.