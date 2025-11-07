Gregorio: "Talavera sigue siendo la gran olvidada para Page, no cumple sus propuestas"

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha lamentado que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "siempre haga las mismas propuestas para Talavera y nunca las lleve a efecto".

Durante una rueda de prensa celebrada junto a la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, el portavoz adjunto del PP en las Cortes regionales, Santiago Serrano, y los concejales María Pilar Guerrero, Benedicto García y Jesús García Barroso.

Gregorio ha expresado su preocupación por la falta de avances en los proyectos que la Junta mantiene pendientes con la ciudad.

El alcalde ha calificado de "más de lo mismo" el reciente anuncio de una inversión de 17 millones de euros por parte del Gobierno regional, asegurando que se trata de promesas repetidas que "nunca se hacen realidad".

Promesas incumplidas

Según ha afirmado, cada vez que se acercan periodos de precampaña electoral "la Junta y el PSOE comienzan a calentar motores para decir a los ciudadanos que aquí se va a invertir muchísimo", pero, en sus palabras, "en seis años la Junta no ha hecho absolutamente nada, salvo promesas que no se están cumpliendo".

Gregorio ha insistido en que "Talavera sigue siendo la gran olvidada para Emiliano García-Page" y ha mostrado "pena" por la actitud del Gobierno regional hacia la ciudad.

Aun así, ha querido subrayar que Talavera "es una ciudad que está creciendo, aunque a algunos dirigentes les duela".

"Record de abandono"

La secretaria general y portavoz parlamentaria del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha denunciado que el año 2025 "no ha sido un año récord de pruebas del servicio de cribado de detección precoz del cáncer de mama, sino un año récord de abandono".

Según ha afirmado, "miles de mujeres han sido olvidadas, engañadas y desatendidas por el Gobierno de Emiliano García-Page", después de que este servicio permaneciera paralizado durante cinco meses, dejando "a más de 3.000 mujeres sin realizarse una prueba vital para su salud".

Agudo en Talavera. PP CLM

La dirigente popular ha recordado que, tras negar inicialmente los hechos, el Gobierno "se vio obligado a reconocer la suspensión del programa", y ha reprochado que, en lugar de asumir responsabilidades, "optara por atacar al PP y al alcalde de Talavera".

Asimismo, ha criticado la eliminación de autobuses que traladaban a las mujeres de las comarcas al hospital para las pruebas y ha lamentado la falta de reacción de las representantes socialistas. "Estamos en manos de un Gobierno sin alma, que miente y abandona a las mujeres", ha concluido.