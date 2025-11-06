Muere el artesano Julián Simón Braojos, maestro y referente del damasquinado en Toledo

Toledo despide a uno de sus referentes. Julián Simón Braojos, maestro damasquinador, ha fallecido a los 95 años. Con su muerte se apaga una de las manos que más han contribuido a mantener vivo el arte del damasquinado, emblema de la identidad cultural toledana.

El alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, ha lamentado su fallecimiento en redes sociales: "Toledo pierde hoy a uno de sus grandes artesanos. Mi más sentido pésame a la familia y amigos de Julián Simón Braojos, maestro damasquinador que dedicó su vida a preservar y transmitir una de las tradiciones más emblemáticas de nuestra ciudad".

"Su talento y su amor por el arte del damasquinado seguirán brillando como parte de la identidad de Toledo. Descanse en paz", ha añadido el regidor.

Simón Braojos comenzó en el oficio con 16 años, de la mano de su hermano Luis, en un taller de la calle del Instituto junto a los maestros Ricardo Peces y Mariano Moraleda. "Un buen día me dijo: '¿Luis, te quieres venir con nosotros?', y le contesté que sí. Y no me equivoqué", recordaba en una entrevista publicada por la web Damasquinadodetoledo.org, donde repasaba con lucidez sus más de siete décadas de trabajo.

En esa conversación, el veterano artesano lamentaba la pérdida de vocaciones entre los jóvenes y la falta de apoyo institucional. "He visto que esas vocaciones han ido cayendo y cayendo y casi se han perdido. Primero fue la aparición de las máquinas, después la electrólisis, que fue la puntilla", advertía.

Y reclamaba "habilitar centros reglados para su enseñanza y una legislación que exija la identificación de las piezas damasquinadas como artesanales o industriales".