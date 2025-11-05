Impago de las nóminas en las escuelas infantiles de Toledo por una deuda municipal de más de 400.000 euros

La empresa La Casita de Chocolate S.L., encargada de la gestión de las tres escuelas infantiles municipales de Toledo —Ana María Matute en el Polígono, Gloria Fuertes en Buenavista y una tercera en el Casco Histórico—, ha remitido este miércoles por la tarde una comunicación a las familias en la que advierte de la grave situación económica que atraviesa por los retrasos en los pagos del Ayuntamiento.

En la carta, firmada por el administrador de la compañía, Julio González Gómez, la empresa asegura que el Consistorio adeuda actualmente más de 400.000 euros, correspondientes a las facturas de agosto, septiembre y octubre de 2025, además de los importes pendientes por el equilibrio económico de los cursos 2022/23, 2023/24 y 2024/25. Esta deuda, asegura, ha provocado una "tensión crítica" en su tesorería y ha impedido abonar íntegramente las nóminas de octubre a las trabajadoras.

"Hemos hecho todo lo posible para garantizar el pago inmediato del 50 % de las nóminas, comprometiéndonos a completar el resto tan pronto como el Ayuntamiento efectúe los ingresos pendientes", indica la comunicación, en la que se subraya que la situación "no responde a una mala gestión interna, sino a los retrasos en los pagos municipales, que constituyen una parte esencial de la financiación del servicio".

Olvido presupuestario

González Gómez señala además que la situación se ha visto agravada después de que los técnicos municipales les comunicaran que "se olvidó incluir a las Escuelas Infantiles Municipales en los presupuestos anuales del Ayuntamiento".

Según el escrito, desde la Concejalía responsable se ha trasladado el compromiso de tramitar con urgencia una modificación presupuestaria y de efectuar el pago de alguna de las facturas la próxima semana, lo que permitiría "aliviar parcialmente la situación".

La empresa recuerda que las cuotas familiares que abonan las familias cada mes se complementan con la subvención municipal, y que las tarifas del curso 2025/26 aún no han sido aprobadas en Junta de Gobierno, a pesar de que el curso comenzó hace dos meses. Esa circunstancia, añade, "dificulta todavía más la gestión administrativa del servicio".

"Durante todos estos años hemos trabajado con la única intención de mantener la estabilidad del servicio y los puestos de trabajo, incluso en los momentos más difíciles", afirma la dirección, que asegura estar haciendo todo lo posible para que la situación "afecte lo menos posible al funcionamiento diario de las escuelas".

No es la primera vez

No es la primera vez que La Casita de Chocolate denuncia impagos por parte del Ayuntamiento de Toledo. En marzo de 2024, la empresa ya remitió una comunicación similar a los padres en la que advertía de que atravesaba una situación económica "extrema" e "insostenible".

Según la documentación aportada entonces, el agujero financiero superaba los 264.000 euros, lo que llevó a la compañía a solicitar un preconcurso de acreedores.

En aquel momento, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, aseguraba que el servicio prestado por las tres escuelas infantiles municipales estaba "garantizado", aunque reconocía la existencia de "discrepancias" entre el Departamento Económico Municipal y la empresa concesionaria. El regidor apuntaba entonces que la compañía "dejó de pagar hace unos años" una cantidad que el Ayuntamiento está reclamando, y que esa situación podría incluso "terminar en los tribunales".

Normalidad

Pese a las dificultades financieras que ahora vuelven a aflorar, el curso 2025/26 ha comenzado con normalidad en las tres escuelas infantiles municipales.

La empresa asegura en su última comunicación que seguirá informando puntualmente a las familias de cualquier novedad y confía en que la situación "se resuelva con la mayor rapidez posible" para poder recuperar "la normalidad que todos y todas merecemos".