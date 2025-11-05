La Archidiócesis de Toledo ingresó 60,5 millones de euros en 2024: un total de 10,5 fueron aportaciones de los fieles

La Archidiócesis de Toledo tuvo unos ingresos en 2024 de 60,5 millones de euros, de los cuales el 17,4 % correspondieron a aportaciones directas de los fieles, un total de 10,5 millones.

Así ha informado el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, en una rueda de prensa en la que ha presentado la cuenta de resultados junto al vicario de Asuntos Económicos, Ángel Camuñas, y el ecónomo diocesano, Anastasio Gómez.

Además de las donaciones, los ingresos provienen de la asignación tributaria, a través del Fondo Común Interdiocesano, que supera los ocho millones de euros, del patrimonio y de otros tipos de servicios.

En el capítulo de ingresos extraordinarios, la Archidiócesis contabiliza para el año 2024 una cantidad cercana a los 8 millones de euros.

Según ha detallado Cerro, la mayoría de estos ingresos van destinados a las actividades pastorales y asistenciales, la retribución del clero, la retribución del personal seglar, aportaciones a los centros de formación, conservación de edificios y gastos de funcionamiento, partida que supera los 13 millones de euros.

Asimismo, se contabilizó un gasto de 10,7 millones de euros para nuevas construcciones y programas de rehabilitación. Y la capacidad de financiación de la Archidiócesis en el año 2024 fue de 8,1 millones de euros.

Sobre la Archidiócesis

La Archidiócesis de Toledo cuenta con 521 sacerdotes diocesanos, 743 religiosos y religiosas, 448 monjas y monjes de clausura, 2.700 catequistas, 118 seminaristas, 4 diáconos permanentes, 274 parroquias y 35 monasterios.

Tiene 32 centros católicos y 15.875 alumnos en centros concertados, dando empleo en este ámbito a 695 docentes y a otros 120 trabajadores que desempeñan otras funciones.

Un total de 35.451 personas fueron atendidas en 2024 en sus 199 centros de asistencia. La mayoría de esta actividad se centra en los 137 centros para mitigar la pobreza, en los que durante el último año pasaron 30.966 personas.

También cuenta con 21 centros específicamente dedicados a atender a ancianos, enfermos crónicos y personas con discapacidad; cuatro centros de asistencia a emigrantes y refugiados; y otros 4 centros de menores y jóvenes y para la tutela de la infancia.

Y otros dos centros se dedican a la rehabilitación para drogodependientes, seis para la defensa de la vida y la familia, cinco para la promoción de la mujer y para víctimas de violencia y uno para promover el trabajo.

Por último, cuenta con una red de voluntarios que alcanza los 1.172 en Cáritas y los 300 de Manos Unidas. Y sus proyectos de cooperación al desarrollo han atendido directamente a más de 8.000 personas, a través de 44 programas que han alcanzado un compromiso económico cercano a los seis millones de euros.

"Cada uno de los voluntarios y bienhechores estáis contribuyendo para que nuestra archidiócesis siga siendo testigo de esperanza entre nuestros hermanos, especialmente los más débiles", ha sentenciado Cerro.

Detención sacerdote

Por otro lado, Cerro se ha referido al sacerdote de la Diócesis toledana que fue detenido en Torremolinos supuestamente con 'tusi'. Según ha detallado están valorando si fue "una imprudencia y está en proceso de investigación".

"Desde el primer momento se tomaron todas las medidas cautelares apartando a este sacerdote del Ejército del Ministerio. En la actualidad se está desarrollando el proceso canónico y eclesiástico que era necesario", ha expresado.

Asimismo, ha recordado que paralelamente se está llevando a cabo el "procedimiento civil" contra el detenido, un proceso del que el Arzobispado "no tiene noticia".