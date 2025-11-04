Toledo creará en 2026 una Brigada de Acción Rápida para arreglar desperfectos "de forma casi inmediata"

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha desvelado este martes una de las medidas estrella que su Gobierno pondrá en marcha de cara a 2026: la creación de la Brigada de Acción Rápida municipal. Una iniciativa concebida para ofrecer una solución "de forma casi inmediata" a las demandas ciudadanas relativas al mantenimiento urbano y las pequeñas incidencias en los barrios.

El anuncio se ha producido durante el Debate sobre el Estado del Municipio, la segunda gran cita de este tipo que afronta Velázquez al frente del gobierno municipal de coalición del PP y Vox tras alcanzar la Alcaldía en junio de 2023. Con la presencia de los 25 concejales en el Salón de Plenos y una nutrida representación de la sociedad toledana, el regidor ha presentado esta brigada como la respuesta a las quejas históricas por la gestión de desperfectos menores.

Velázquez ha añadido que, además, en el presupuesto de 2026 también se incorporará una partida específica para llevar a cabo un plan de asfaltado en los distintos barrios de la ciudad.

Farolas, baches, papeleras

La nueva Brigada de Acción Rápida, "muy esperada por los toledanos", operará en la reparación urgente de cuestiones como farolas apagadas, papeleras rotas y otras pequeñas averías que requieren una intervención rápida.

La intención es movilizar operarios especializados que resuelvan las incidencias del día a día en todos los barrios, dando una respuesta inmediata a cuestiones de responsabilidad municipal.

Esta unidad estará coordinada por el área de Obras, Servicios y Parques y Jardines, liderada por la concejala Loreto Molina, una de las personas con mayor volumen de responsabilidades en el Ejecutivo local.