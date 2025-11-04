Un pueblo de Toledo entre los 17 finalistas del país para recibir la iluminación navideña de Ferrero Rocher 2025

Consuegra, el emblemático municipio toledano famoso por sus molinos de viento y su imponente castillo ha sido elegido como representante de Castilla-La Mancha en la duodécima edición de la campaña 'Juntos Brillamos Más' de Ferrero Rocher.

Este año, la iniciativa llega con un formato renovado y un espíritu más inclusivo, ya que por primera vez cada comunidad autónoma cuenta con un pueblo candidato. En total, 17 municipios competirán por convertirse en el escenario de la iluminación navideña más especial de España.

Desde hace más de una década, Ferrero Rocher crea un espectáculo de luz, ilusión y orgullo local con esta campaña. La candidatura de Consuegra se ha recibido con entusiasmo por lo que puede suponer este logro.

Mapa de las candidaturas de 'Juntos Brillamos Más 2025' de Ferrero Rocher.

La localidad toledana afronta este reto con el fin de mostrar su Patrimonio Histórico y Cultural y la hospitalidad de sus vecinos. La imagen de los emblemáticos molinos iluminados bajo la luz dorada de Ferrero Rocher es algo con lo que ya sueñan.

La elección del pueblo ganador se realiza mediante votación popular a través de la página oficial de la conocida marca de bombones. El proceso contará con cuatro fases en las que el público será el protagonista.

Consuegra. Juntos Brillamos Más

Durante la primera ronda, se seleccionarán los cinco pueblos más votados. En las siguientes etapas, uno de ellos será eliminado en cada fase hasta llegar a la gran final, donde dos localidades competirán por el ansiado premio.

El municipio ganador se anunciará el próximo 15 de diciembre. Desde el Ayuntamiento de Consuegra se ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana para apoyar la candidatura. "Es un orgullo representar a Castilla-La Mancha. Pedimos a todos los vecinos y amigos de la región que voten para que Consuegra brille esta Navidad", destacan en una publicación en redes sociales.

Ganar supondría no solo recibir una iluminación navideña de ensueño, sino también proyectar al exterior la esencia de un lugar que respira historia, tradición y un ambiente familiar. Este diciembre Castilla-La Mancha quiere brillar desde Consuegra y está en tu mano que así sea.