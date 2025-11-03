Un tractorista de Toledo intenta enderezar un menhir de hace 5.000 años y termina derribándolo: "Lo hice de buena fe"

El concejal de Entorno Rural del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Gerardo Sánchez, junto al menhir derribado en Gamonal. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

Un informe elaborado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha ha determinado que el menhir de entre 4.000 y 5.000 años de antigüedad que colapsó el pasado mes de mayo en Gamonal (Toledo), lo hizo porque un agricultor intentó enderezarlo con su tractor.

El documento, elaborado por el Servicio de Patrimonio y Arqueología de la Viceconsejería de Cultura y al que ha tenido acceso la agencia Efe, recoge la declaración voluntaria que el dueño de la finca en la que se ubica la estructura megalítica hizo a los agentes del Seprona. Según este relato, este hombre aseguró que había observado que la pieza estaba cada vez más inclinada y a punto de caerse por las intensas lluvias de la pasada primavera, por lo que "de buena fe" intentó corregir la inclinación.

De esta manera, utilizó el apero del tractor con el que estaba realizando un traslado de pacas de paja pero la piedra terminó deslizándose en su parte baja y salió del hueco de su base "quedando aún más inclinada" y ya no intentó moverla de nuevo por "temor a dañarla".

Tras la declaración, técnicos de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes y agentes del Seprona inspeccionaron el lugar junto al propietario del terreno, verificaron el tractor y los aperos, y dieron traslado del informe a la autoridad judicial.

En esa inspección ocular, determinaron que en el suelo de la parcela existían "signos de erosión" y "huellas de maquinaria pesada", indicios que, según el informe, también habrían contribuido a desestabilizar la base.

El informe técnico señala que los propietarios relataron al Seprona que el menhir, que pertenece al Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Talavera de la Reina, ya presentaba una inclinación previa desde septiembre de 2024.

Esta desviación no fue recogida por el Ayuntamiento de Talavera de la Reina en la solicitud de traslado que hizo el concejal de Agricultura, Ganadería y Medio Rural, Gerardo Sáenz en enero de 2025.

En la solicitud, Sánchez planteaba que se trasladase el menhir a una zona más protegida dentro del núcleo urbano de Gamonal (EATIM que depende del Ayuntamiento de Talavera de la Reina), lo que fue rechazado por la Consejería, que consideró que el valor del megalito está vinculado al territorio que lo rodea y a las vías pecuarias del occidente toledano, en especial la Cañada Real Leonesa.

Seguirá en el mismo sitio

Así, la Junta de Comunidades ha determinado que el menhir deberá permanecer en su ubicación original y permanecer protegido por un balizamiento fijo de tres metros de radio, y ha prohibido cualquier labor agrícola o tránsito de maquinaria.

La información de la investigación se ha remitido a la autoridad judicial para que valore un expediente sancionador, según se indica en el informe técnico, que recuerda que las infracciones graves y muy graves por daños a bienes patrimoniales están penadas por el artículo 324 del Código Penal.

El Código Penal castiga con multas de tres a dieciocho meses los daños causados por imprudencia grave en bienes de valor histórico o arqueológico, así como con sanciones económicas que superan los 400 euros.