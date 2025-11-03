Así será el nuevo Punto Limpio de Burguillos para una gestión más "sostenible" de los residuos: todos los detalles

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha visitado recientemente la localidad de Burguillos de Toledo junto a su alcalde, Sergio Díaz, para conocer el avance de los proyectos municipales que cuentan con el apoyo Institucional provincial.

Entre ellos destaca la construcción del nuevo Punto Limpio, una infraestructura clave para mejorar la gestión de residuos en el municipio. En la visita también ha participado el vicepresidente primero, Jesús Guerrero, quien ha acompañado a la presidenta durante el recorrido por las obras.

El nuevo Punto Limpio, actualmente en fase de ejecución, se construye con la colaboración económica de la Diputación y dotará a Burguillos de unas instalaciones modernas y funcionales para la recogida selectiva y gestión de residuos urbanos especiales.

Cedillo, Guerrero y Díaz en el Punto LImpio de Burguillos. Diputación de Toledo

Con una superficie cercana a los 1.000 metros cuadrados, el espacio estará ubicado en el polígono de Cantos y contará con zonas diferenciadas para la clasificación y depósito de materiales como muebles y enseres, pilas, baterías, pinturas, aceites domésticos o aparatos eléctricos y electrónicos.

Mejora de vida

Durante la visita, Concepción Cedillo ha subrayado que "el nuevo Punto Limpio de Burguillos es un ejemplo del compromiso de la Diputación con los municipios y con la sostenibilidad, ayudándoles a crear infraestructuras que mejoran la vida de sus ciudadanos y, al mismo tiempo, protegen el medio ambiente".

Asimismo, la presidenta ha felicitado al Ayuntamiento por "el trabajo y la planificación realizados para poner en marcha este servicio tan necesario", destacando que la gestión del consistorio "se refleja en los numerosos proyectos y mejoras que está impulsando para el bienestar de sus vecinos".

Proyectos con futuro

Por su parte, el alcalde Sergio Díaz ha expresado su agradecimiento a la Diputación por "su respaldo y compromiso constante con los pueblos de la provincia, que permite hacer realidad proyectos tan importantes como este para el futuro de Burguillos".

Díaz ha subrayado la relevancia de la obra, que responde a una demanda histórica de los vecinos y contribuirá a una mejor gestión medioambiental en el municipio.