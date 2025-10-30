Toledo se prepara para la noche de Halloween con ‘El Instituto Encantado’ y una misteriosa ruta especial por el Casco

Toledo ofrece una programación misteriosa con la llegada de Halloween. La empresa Rutas de Toledo presenta su propuesta especial para el día de los difuntos, titulada 'El Instituto Encantado'.

El evento combina una visita guiada nocturna con una experiencia teatral en un emplazamiento inédito. La ruta conduce a los participantes a través de las calles y callejones del Casco Histórico para acceder finalmente a un antiguo instituto que permanece abandonado y envuelto en leyendas. La actividad, de 90 minutos de duración, tiene "tres partes diferenciadas".

La primera es “una ruta al uso por la calle” en la que se tratarán temas relacionados con el objeto del recorrido. Este año, se hablará de "sucesos que han ocurrido a niños y adolescentes en edificios emblemáticos de Toledo”.

El 'Instituto Encantado'.

La segunda parte de la ruta es la actuación de “un siniestro mago en un magnífico subterráneo que hay en una casa particular de Toledo”.

Finalmente, se termina con “una teatralización en un instituto totalmente encantado, del que no puedo decir nada más”, explica Antonio Gudiel Martín, socio fundador de Rutas de Toledo.

“Es la primera vez que accedemos a este lugar y el ambiente es sobrecogedor. Queremos que el público viva el misterio de Toledo desde dentro”, comenta. El evento está diseñado para adultos, con temática de terror, aunque la organización precisa que no es un pasaje del miedo tradicional.

‘El Instituto Encantado’ se celebra los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2025. Los pases comienzan a las 19:30 horas y terminan “en torno a las 23:30 horas”. La demanda ha superado las expectativas: “Lo tenemos todo prácticamente lleno, la respuesta ha sido muy buena", destaca Gudiel.

La entrada cuesta 18 euros por persona (17 euros para grupos de cinco o más) y es para mayores de 16 años. Las plazas son limitadas, de alrededor de 35 personas por grupo, por lo que es necesario reservar previamente online. La actividad comienza en la oficina de Rutas de Toledo, situada en la calle Sixto Ramón Parro, 9.

Cartel de 'Truco o trato'.

Ruta 'Truco o trato' por los comercios del barrio

Las propuestas organizadas para este evento, cada vez más implantado en España, no terminan ahí. Los comerciantes del Casco Histórico han organizado la ruta 'Truco o trato' por las tiendas del barrio.

"Este 31 de octubre, sal a disfrutar y recorre los comercios participantes con tu mejor disfraz", indican los organizadores. Habrá "caralos, risas, sustos y sorpresas", indican. Participan los siguientes negocios: El Baúl de la Piker, Pérez 78, Librería Hojablanca, El Rincón de Davi, Street & Soul y Fragola Artesanía.