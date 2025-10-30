Talavera de la Reina celebrará el Día del Flamenco con un "gran flashmob" por el centro de la ciudad

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha presentado el primer Festival del Día Internacional del Flamenco 'El arte que nos une'. Un evento que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre en la zona centro de la ciudad y que reunirá a todas las academias que imparten flamenco de Talavera en un gran espectáculo abierto al público.

"Se trata de una forma muy bonita de celebrar esta efeméride y de dinamizar la zona centro, lo que repercutirá positivamente en los comercios locales. Las academias de baile constituyen un sector muy importante en nuestra ciudad", ha expresado.

Además, ha recordado que el flamenco está declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, al igual que la cerámica de Talavera. Por ello, ha considerado "muy apropiado rendir homenaje a esta manifestación artística con un festival en el que participen todas las academias de la ciudad".

Las academias que colaborarán serán Sal y Canela, ALMA, Miriam Jiménez, Rosa María Loaisa y Fernando El Zapata. Todas ellas llevarán a cabo un "gran flashmob flamenco" que comenzará a las 12 horas en la plaza de El Corte Inglés, San Isidro con Calle Greco, Plaza de la Trinidad, Calle Alfárez y Plaza de San Francisco.

El recorrido finalizará con la unión de todas las academias en la Plaza del Reloj alrededor de las 14 horas, donde realizarán "una gran coreografía conjunta a la que podrá sumarse quien quiera". Como broche final, a las 18 horas tendrá lugar la actuación del grupo local de flamenco Esencia Pura.