Toledo fija el Debate sobre el Estado de la Ciudad el 4 y 6 de noviembre y aprueba la Zona de Bajas Emisiones este viernes

El Ayuntamiento de Toledo ya ha establecido las fechas de la cita más importante del año para la Corporación municipal. El alcalde Carlos Velázquez se enfrenta a su segundo Debate sobre el Estado del Municipio los días 4 y 6 de noviembre. Así lo ha confirmado el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Juanjo Alcalde, este miércoles en rueda de prensa.

El martes 4 se destinará a los discursos del primer edil y de los portavoces de todos los grupos políticos y dos días después, el jueves 6, se celebrará el Pleno para debatir y votar las propuestas de resolución que cada partido haya presentado.

El debate se produce tras semanas de tensión entre el equipo de Gobierno y el principal grupo de la oposición. La bronca se elevó tras la exclusión de Toledo del reparto de fondos europeos por parte del Ministerio de Hacienda, un revés que el alcalde del PP, Carlos Velázquez, atribuyó a la "mano negra" de la exalcaldesa y actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón.

Estas palabras fueron respondidas por el PSOE local, que acusó al regidor de falta de trabajo y diligencia en la presentación del proyecto y afeó el tono de sus críticas a Tolón. Por tanto, la principal confrontación en el debate se prevé en el cara a cara entre Velázquez y la portavoz socialista, Noelia de la Cruz, considerada la mujer fuerte del anterior ejecutivo local.

Respecto al líder de Izquierda Unida, Txema Fernández, confrontará "los dos modelos de ciudad y de gestión" mostrando las "diferencias políticas" con el bipartito PP-Vox. Con todo, el portavoz de IU ha respaldado algunos asuntos de ciudad, como la lucha judicial para evitar un pago de más de diez millones de euros por el convenio del Nudo Norte, procedente de otras legislaturas, y se ha abstenido al aprobar la nueva ordenanza de Turismo, que no bendice pero sí califica como "valiente".

Finalmente, Juan Marín, portavoz de Vox, representará al socio de Gobierno de Velázquez, un binomio que, según palabras del propio alcalde funciona como "trece concejales a una" y que no está dando 'problemas' públicos al primer edil.

Dada la conformación actual del Salón de Plenos, se da por descontado que las resoluciones promovidas por el equipo de Gobierno del PP y Vox serán aprobadas gracias a la mayoría aritmética, mientras que las propuestas de la oposición se enfrentarán al rechazo de los dos grupos.

La Zona de Bajas Emisiones, esta semana

El portavoz municipal, Juanjo Alcalde, también aprovechó su comparecencia para anunciar que la Junta de Gobierno Local tiene previsto reunirse de manera extraordinaria y aprobar, previsiblemente este viernes 31 de octubre, la ordenanza de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que afecta al Casco Histórico.

Humedades del Palacio de Congresos

Juanjo Alcalde ha informado de que las obras de reparación de la cubierta del Palacio de Congresos El Greco aumentan su coste en 50.000 euros porque habrá que recuperar una zona más amplia de la prevista inicialmente al detectarse filtraciones en una superficie mayor. Esto obliga a prorrogar el contrato de reparación dos meses más.

El Ayuntamiento de Toledo pasará este incremento en la factura a la empresa Acciona como adjudicataria inicial, ha señalado el portavoz.