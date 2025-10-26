Ángel García, empresario del Polígono de Toledo: "No tener POM está paralizando la llegada de empresas"

El presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Toledo -integrada en Fedeto- analiza en una conversación con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha las próximas obras de la calle Ventalomar, la obsolescencia del Plan General de Ordenación Urbana de 1986 -por el que se rige el urbanismo de Toledo hasta la aprobación de un nuevo POM- y los daños de la DANA de 2023, incidiendo en la necesidad de adaptar la zona a las pymes, que representan "el 90 %" de su tejido empresarial.

Pregunta: ¿Qué valoración hace de las obras que va a ejecutar el Ayuntamiento en la zona de Ventalomar?

Respuesta: Lo que venga, bienvenido sea, aunque sea escaso. Efectivamente, nosotros hubiéramos querido una actuación generalizada en ese tramo, que veníamos reivindicando desde hace muchos años. Se nos ha trasladado que, por el tema financiero, no se puede hacer una actuación como la que se hizo en el resto de la calle. Lo que se prevé es un arreglo de tapado, de bacheado y adecentar las zonas más deterioradas. No nos dieron la cantidad exacta, pero sí que no disponen de un presupuesto muy elevado en estos momentos.

P: ¿Qué les parecen los casi 350.000 euros previstos para la primera fase?

R: No nos han hablado del dinero exacto, ya que tenían que reajustarlo. El objetivo era tratar todo el bacheado porque hay unos baches muy grandes donde corren mucho peligro tanto los vehículos como las personas que los conducen. Solicitamos una reunión antes de que se acometa la obra para conocer los detalles finales.

García sostiene que el polígono es más comercial que industrial por el tipo de negocios que alberga. Foto: Fedeto

P: Además de Ventalomar, ¿cuáles son las urgencias de infraestructuras? El alcalde ha hablado recientemente de un polígono eficiente y sostenible, ¿qué necesidades a corto plazo tiene el tejido empresarial?

R: La zona industrial es la arteria principal industrial de la capital y, si queremos vender que vengan empresas a instalarse, tenemos que empezar por otras cosas. Nos faltan muchas. Hay más calles muy deterioradas que habría que adaptar. Pero también nos urge mucho la adaptación del Plan de Ordenación Municipal (POM), porque el polígono que conocemos es más comercial que industrial.

"Si nos bajamos a la calle Jarama, lo que vemos son tiendas y comercios, no grandes industrias"

P: ¿A qué se refiere y cómo debería reflejarse esto en el nuevo POM?

R: Si nos bajamos a la calle Jarama, lo que vemos son tiendas y comercios, no grandes industrias. El 90 % son empresas pequeñas, que se adaptan más al uso comercial que al industrial. El polígono se hizo hace 50 años, por lo que tiene que cambiar en infraestructuras y, sobre todo, en los usos del POM. Hay que adaptarlo a las nuevas necesidades para que se ubiquen más empresas pequeñas, que no pueden instalarse ahora por limitaciones normativas.

P: ¿Considera que el PGOU de 1986 (la normativa que rige el urbanismo de Toledo) está paralizando la llegada de nuevas empresas y dificultando la instalación de pymes y autónomos?

R: Yo creo que sí. Muchas empresas pequeñas pueden interesarse por la zona, pero no se instalan. El POM está desactualizado y no es lo suficientemente atractivo. Hay que hacerlo más adecuado para pequeñas y medianas empresas, dándoles facilidades. El tejido empresarial, que se olvida muchas veces, está en un porcentaje de alrededor de un 90 % en la pequeña y mediana empresa. Se necesitan naves de 100 metros para autónomos y esas cosas hay que adaptarlas a los nuevos tiempos.

P: ¿Qué medidas concretas se necesitan para hacerlo más atractivo? ¿Incentivos económicos, cambios en los impuestos municipales?

R: Con que nos dejaran trabajar, que es lo que sabemos hacer, y nos cuidaran con impuestos moderados, sería suficiente. Las subvenciones las suelen captar las grandes empresas. Las ayudas para el emprendimiento son fundamentales, pero la burocracia que hay es enorme y eso complica mucho el inicio de actividad. Lo primordial es adaptar el POM y dar seguridad jurídica al pequeño empresario.

P: En junio se aprobó la modificación 31 para desbloquear 700.000 metros cuadrados nuevos.

R: Nos parece bien. Las grandes empresas tendrán ubicación allí, en ese nuevo suelo industrial. Ojalá se haga cuanto antes, pero la zona que tenemos ahora hay que hacerla más atractiva para que se instalen más empresas pequeñas, y hay que darles facilidades, insisto.

"No es culpa del que compra la nave, sino de quien no tuvo en cuenta este tipo de riesgos (sobre los daños de la DANA)"

P: La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha demandado a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) por la falta de limpieza de cauces del arroyo Ramabujas que ocasionó grandes daños en la DANA de 2023. ¿Cómo valora la situación? ¿Han llegado ayudas a los afectados?

R: Ha quedado en evidencia que los cauces, como el arroyo de la Ramabujas, no están mantenidos ni limpios para que no ocurra lo que pasó. No entiendo la dejadez de la CHT y el hecho de que ponga obstáculos para que otros actúen, como los ayuntamientos o los propios privados. Si una administración no tiene las cosas limpias, debe responder a los daños generados por esa negligencia. Es desagradable que empresarios pequeños hayan tenido que cerrar la puerta o irse de sus instalaciones por el temor de que vuelva a ocurrir. No es culpa del que compra la nave, sino de quien no tuvo en cuenta este tipo de riesgos.

"El pequeño empresario, el autónomo, normalmente invierte el dinero que recauda aquí, en Toledo. Esa es la gran diferencia con las 'empresas monstruo'"

P: El polígono agrupa a unas 400 empresas. ¿Qué valor añadido tiene para la economía local ese gran porcentaje de pequeñas empresas frente a las grandes multinacionales?

R: El pequeño empresario, el autónomo, normalmente invierte el dinero que recauda aquí, en Toledo. Esa es la gran diferencia con las 'empresas monstruo', como yo las llamo sin ser despectivo, o multinacionales, cuyo dinero recaudado no se queda aquí. El autónomo sí se lo deja. Por eso hay que tenerlos muy en cuenta y no abandonarlos, porque son el sustento de la economía local.