Continúan sin agua potable los 7.000 vecinos de 10 pueblos de Toledo abastecidos por el Pusa: "Hay un exceso de hierro"

La Mancomunidad del río Pusa (Toledo) lleva ya un mes sin agua potable y los últimos análisis realizados en la presa han vuelto a resultar desfavorables ante el exceso de hierro. Un hecho que hace que el agua no sea apta para el consumo humano.

Tal y como denuncian, el 23 de septiembre las localidades abastecidas anunciaron que el agua no era apta ante el exceso de hierro de una avería. Fue el 10 de octubre cuando instalaron una nueva bomba extractora con la intención de poder obtener agua potable, pero los últimos informes han vuelto a ser negativos.

Así lo ha expresado el presidente de la Mancomunidad, Esteban Benito, que ha detallado que las localidades afectadas son Espinoso del Rey, Malpica de Tajo, Los Navalmorales, La Pueblanueva, Retamoso de la Jara, San Bartolomé de las Abiertas, Santa Ana de Pusa, Torrecilla de la Jara, Villarejo de Montalbán y San Martín de Pusa.

En total, la situación afecta a 7.000 vecinos, aunque algunos de ellos cuentan con otras formas alternativas de abastecimiento de agua.

"Revertir la situación"

Según ha confirmado Benito, están trabajando para revertir la situación "con el uso de productos químicos que eliminen el exceso de hierro, antes de que este fin de semana se repitan los análisis".

"El exceso de hierro se produce porque el nivel de agua es muy bajo y la planta hidráulica no tiene la capacidad de eliminar el exceso. El problema del hierro existe desde siempre debido a que la presa se encuentra en una zona de piedra pizarra y la planta no es capaz de potabilizar el agua porque las instalaciones son bastante antiguas y la potabilizadora está obsoleta", ha denunciado.

Asimismo, el alcalde ha asegurado que lo más factible para solventar la problemática es que llueva para que aumente el nivel de agua y así las bombas sean capaces de recoger agua con un nivel de hierro menor.

Por último, ha confirmado que han estudiado medidas para solventar la falta de agua potable si no llueve, con el reparto de garrafas a los vecinos.