El PSOE publica las multas de la CHT por vertidos al Tajo y el Ayuntamiento de Toledo las niega en "los últimos meses"

La controversia política en torno a los vertidos incontrolados al río Tajo a su paso por Toledo ha resurgido con fuerza. El Grupo Municipal Socialista (PSOE) ha denunciado públicamente la existencia de 13 multas impuestas por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) al Ayuntamiento de Toledo durante la actual legislatura, con Carlos Velázquez (PP) al frente de la Alcaldía, acusando al regidor de haber "mentido deliberadamente" al negar su existencia.

La portavoz del PSOE, Noelia de la Cruz, desveló este martes la existencia de estos expedientes sancionadores y aseguró que el alcalde negó las multas en una entrevista radiofónica reciente. En respuesta a estas declaraciones, el grupo municipal socialista ha publicado este miércoles en su web oficial la documentación en formato PDF, bajo el título: 'Consulta las sanciones de la CHT al alcalde de Toledo por vertidos incontrolados al Tajo'.

Según el texto de la publicación del PSOE, las sanciones proceden de vertidos incontrolados al río Tajo y, en un caso, por la tala de árboles. "Carlos Velázquez y su concejal de Medio Ambiente han negado públicamente y en varias ocasiones la existencia de estas multas. El PSOE pide transparencia y que pidan perdón a la ciudadanía", señala la nota.

La respuesta del Gobierno local

La documentación aportada por el PSOE muestra expedientes que datan desde finales de 2023 hasta la actualidad, la mayoría de ellos impuestos por 'Vertido susceptible de contaminar', con cuantías de 3.000 euros. Entre las sanciones se incluye una por la "corta de dos olmos en el cauce del río Tajo" (1.500 euros) y otra de mayor importe, 9.254,40 euros, por un vertido de aguas residuales al afluente del arroyo de Loeches procedente de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) Cerro de los Palos, cuyo importe ya ha sido abonado con el descuento del 40 %.

El concejal del PP, Juanjo Alcalde, este miércoles en rueda de prensa.

El portavoz del equipo de Gobierno municipal, Juanjo Alcalde (PP), no ha negado la existencia de las sanciones, pero ha matizado su procedencia y temporalidad. "En los últimos meses no hemos recibido ninguna sanción", ha asegurado el concejal, al tiempo que ha defendido que las multas abonadas proceden de la anterior legislatura, cuando el PSOE gobernaba el Ayuntamiento y Noelia de la Cruz era concejala de Obras y Medio Ambiente.

El concejal ha insistido en que las multas "no han llegado" en los últimos meses, sino que "proceden del [año] 20, 21 y 22", y ha reiterado la postura del actual Gobierno local: se encontraron "26 vertidos ilegales conocidos" por el anterior equipo de Gobierno, de los cuales "ya se han cerrado 10" dentro de su plan de "vertidos cero".

El edil ha arremetido contra la exconcejala del área, Noelia de la Cruz, a la que considera "responsable de que esos vertidos sigan abiertos" por no haber actuado en dos legislaturas. Alcalde ha concluido que el equipo de Gobierno continuará cerrando puntos negros y que las sanciones "irán a menos". Asimismo, ha destacado la inversión (de cuatro millones de euros) prevista para acometer obras en la depuradora del Polígono con el objetivo de evitar vertidos contaminantes.