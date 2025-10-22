Abre en Luz del Tajo Toledo un popular restaurante coreano donde cocinas tu comida: esto es lo que cuesta

Llega por primera vez a Castilla-La Mancha el restaurante 'Gangnam Korean BBQ' que ofrece una propuesta gastronómica novedosa: cada mesa cuenta con su propia parrilla para cocinar carnes y verduras al gusto.

Este nuevo bufé que se encuentra en la segunda planta del centro comercial Luz del Tajo de Toledo (junto al Foster´s Hollywood) te permite comer todo lo que desees incluyendo bebida y postres ilimitados por tan solo 16,80 euros de lunes a viernes al mediodía.

El precio asciende a 19,80 euros en las cenas y a 23,80 euros el fin de semana (de viernes a domingo). Su variada carta se completa con sushi, mariscos, ensaladas, frituras y platos típicos coreanos como el bulgogi, bimbab, gyozas y sopa tradicional.

Los comensales piden la orden a través de una tablet y pueden personalizar la experiencia con salsas variadas y ajustes en la parrilla. Para marinar las carnes se ofrece hasta tres tipos de condimentos, incluyendo el clásico jugo coreano picante.

Aquellos que busquen elaboraciones más occidentales dispondrán de guisos como caracoles, rollitos de bacon o platos al vapor. Los amantes del dulce alucinarán con su fuente gigante de chocolate y su abanico de pasteles, tortitas, buñuelos y helados.

El nuevo local de Gangnam Korean BBQ en Toledo capital ofrece una gran pantalla donde pueden aparecer mensajes personalizados que se erige como una opción especial para cumpleaños y eventos familiares.

Con esta apertura, el centro comercial toledano amplía su variedad de opciones culinarias. Las primeras reseñas destacan lo divertido que resulta cocinar en tu propia mesa, la amplitud del local y la relación calidad-precio.