Velázquez tranquiliza a los toledanos tras los sucesos de los últimos días: "Son situaciones excepcionales. Toledo es segura"

El regidor toledano se ha referido al atraco ocurrido el pasado jueves en La Abadía durante la presentación del festival de cine CiBRA.

Toledo es una ciudad segura. Así lo ha asegurado este martes el alcalde de la capital de Castilla-La Mancha, Carlos Velázquez, lanzando un mensaje tranquilizador tras los atracos y sucesos ocurridos en los últimos días en la ciudad, en concreto el asalto a la tienda MediaMarkt en el parque comercial La Abadía el jueves y el robo en una joyería en el barrio de Santa Teresa. "Son situaciones completamente excepcionales", ha recalcado el regidor toledano. "Toledo es una ciudad tranquila".

Velázquez ha defendido la "coordinación perfecta" entre la Policía Nacional y la Policía Local y ha destacado que las administraciones trabajan para reforzar la organización y el trabajo conjunto. "En esos días ocurrieron circunstancias a las que no estamos acostumbrados", ha enfatizado.

El primer edil ha insistido en que "vivimos en una ciudad muy tranquila, pero tenemos que seguir trabajando en labores de coordinación y lo vamos a potenciar".

El 'popular' ha puesto un ejemplo de trabajo conjunto el día del gran apagón eléctrico. "Ese día hubo una coordinación estrecha, especialmente por la noche, cuando estaba preparado un dispositivo coordinado entre Policía Nacional, Local y Protección Civil, que finalmente ni fue necesario activar", ha recordado.

Velázquez ha respondido a los medios de comunicación en el acto de presentación de la XVII edición del Festival del Cine y la Palabra (CiBRA) de Toledo, que se celebrará del lunes 27 de octubre al sábado 8 de noviembre.