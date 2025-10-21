Toledo pide a la CHT que afronte el proyecto en la Casa del Diamantista para frenar el "deterioro" del edificio

El proyecto de rehabilitación de la histórica Casa del Diamantista en Toledo, ubicada en el barrio de La Cornisa, se encuentra paralizado. El objetivo era convertir el edificio en un Centro de Interpretación del Tajo y un nuevo espacio cultural, pero la iniciativa está frenada por la situación política y presupuestaria a nivel estatal. Así lo entiende el concejal de Medio Ambiente, Rubén Lozano.

La propuesta fue presentada públicamente en marzo de 2023 por la entonces alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha. En el acuerdo, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), propietaria del inmueble, se comprometió a acometer la actuación con una inversión de dos millones de euros. El plan buscaba recuperar este espacio singular, íntimamente ligado al río, para uso institucional, expositivo y como aula didáctica para los colegios que visitan la ribera del Tajo.

"Deterioro" del inmueble

El actual equipo de gobierno local ha confirmado el estancamiento del proyecto. La causa principal esgrimida es la falta de Presupuestos Generales del Estado, que impide la asignación de la partida necesaria por parte de la CHT, sostiene Lozano.

Tras una inspección reciente al entorno de la casa, el Ejecutivo de Carlos Velázquez pudo constatar el "deterioro" del inmueble debido al tiempo que lleva cerrado, por lo que el concejal de Medio Ambiente ha anunciado que instará de forma directa a la Confederación a abordar la situación "cuanto antes".

La intención municipal es insistir en la reactivación de las obras para reabrir el edificio, dotarlo de vida en La Cornisa y, sobre todo, evitar que "su estado de conservación siga empeorando", indica el edil.

La prioridad para 2026: plagas y arbolado

En paralelo a la frustración por el proyecto estatal, el Ayuntamiento ha puesto el foco en sus prioridades internas. La Concejalía de Medio Ambiente ha confirmado a este medio que, de cara a la elaboración de los presupuestos municipales de 2026, el objetivo es incrementar el presupuesto destinado a esta área.

Este aumento presupuestario se centrará en "combatir el problema de las plagas", un asunto que ha generado "críticas vecinales" y un "verano bastante movido" en la ciudad, y, a su vez, "impulsar el plan de arbolado urbano", indica Lozano, quien se reunirá este martes con el concejal de Hacienda, Juanjo Alcalde, para concretar cantidades.