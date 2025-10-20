Fiebre total por el Toledo-Sevilla de Copa del Rey: entradas agotadas en minutos y estudian ampliar la grada supletoria

Locura total por el partido de Copa del Rey que CD Toledo y Sevilla FC van a jugar el próximo martes, 28 de octubre, en el Salto del Caballo. La venta de todas las entradas disponibles en minutos ha llevado al club a plantearse la opción de instalar una grada supletoria más amplia.

Este lunes era el día marcado por el club para que el público general pudiese adquirir su localidad una vez finalizado el plazo de adquisición preferente otorgado a los abonados desde el pasado jueves.

Pues bien, cuando a las 16:30 horas se abría la venta, cerca de 2.000 personas hacían cola virtual para poder hacerse con una entrada. Esta fuerte demanda ha provocado que en unos cuantos minutos se colgara el cartel de 'sold out', el 'no hay billetes' de toda la vida.

Todo vendido. Se viene un ambiente 𝑩𝑹𝑼𝑻𝑨𝑳.



Estamos trabajando en ampliar gradas supletorias. Próximamente más información.

A lo largo de la tarde, algún rezagado ha tenido la suerte de poder adquirir algún billete que el sistema iba soltando en algunas zonas de grada, fondo y en la grada supletoria que se instalará en el fondo sur del coliseo toledano. En este punto, se había contemplado la opción de instalar dos alturas de localidades extra que también se han vendido, por lo que el club ha informado que yatrabaja en la opción de instalar un graderío más grande.

De esta manera, con todo el papel vendido en las 5.500 plazas con las que cuenta el Salto del Caballo, el 28 de octubre apunta a noche histórica en la que podría rebasarse la cifra de 6.000 espectadores.

Adecentamiento de los aledaños

Esta alta afluencia de público también llevará al Ayuntamiento de Toledo a ejecutar adecentamientos en los aledaños al estadio.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de CLM de fuentes municipales, en los próximos días se va a arreglar el firme del aparcamiento del Crucero, el que se encuentra a la espalda del campo y también se van a llevar a cabo mejoras en el alumbrado de la zona.