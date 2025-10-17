El Gobierno amplía una semana el plazo de alegaciones a los fondos EDIL tras la petición del Ayuntamiento de Toledo

El Ministerio de Hacienda del Gobierno de España ha comunicado al Ayuntamiento de Toledo que amplía una semana el plazo para presentar alegaciones al reparto de los fondos europeos EDIL, en cuya resolución provisional se había excluido a la capital castellanomanchega.

Pese a que el plazo terminaba este viernes, el organismo mantendrá abierto el plazo hasta el próximo viernes 24 de octubre a las 15 horas, ante las peticiones recibidas por falta de documentación por parte de diferentes ayuntamientos.

Como informó EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM, este mismo jueves el Ayuntamiento de Toledo planteó una serie de alegaciones generales, pero lamentó no poder hacer "alegaciones precisas" ante la "carencia de los datos solicitados para conocer la baremación del proyecto".

Una situación que el Consistorio definió como de "absoluta y completa indefensión", que de obviarse llevaría a una resolución definitiva "nula".

Por todo ello, el Ayuntamiento solicitó al Ministerio en un escrito, al que tuvo acceso este medio, "suspender y/o ampliar" el plazo de alegaciones hasta recibir los datos solicitados.

"Anulación" de las Bases

En el documento, el Consistorio apunta a que la resolución provisional de los fondos EDIL no tiene "fundamento técnico y legal". Aseguran que se han introducido criterios de valoración a posteriori y a otros diferentes a los establecidos en las Bases, "cuya cuantificación no se determinaba".

Asimismo, lamentan que el proceso "no ha garantizado la proporcionalidad, porque no se ha procedido al prorrateo de la senda financiera disponible entre todos los planes que han superado los 50 puntos".

Por ello, instan al Ministerio a revisar la resolución y a "anular" las Bases de la subvención y la Convocatoria al "no cumplir las previsiones del Plan Estratégico de Subvención del Ministerio de Hacienda 2024-2026".