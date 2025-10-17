Cortes de tráfico este sábado en Toledo por la Nocturna: horarios, alternativas de acceso y autobús urbano
Las restricciones empiezan a las 18:00 horas, por lo que se recomienda limitar el uso del coche entre las 20:15 y las 21:45 horas. La parada de transporte urbano se traslada al Granadal entre las 18:00 y las 23:00 horas.
Más información: Toledo celebrará su XVIII Carrera Nocturna el próximo 18 de octubre con el objetivo de superar los 5.500 corredores
Toledo adaptará su circulación este sábado 18 de octubre por la XVIII Carrera Popular Nocturna, que sale a las 20:30 horas desde la avenida de Castilla-La Mancha y finaliza en la plaza de Zocodover sobre las 21:40 horas, ha informado el Ayuntamiento de Toledo en nota de prensa.
El recorrido afecta a vías clave como la avenida de Castilla-La Mancha, el Puente de Azarquiel, el paseo de la Rosa, el Puente de San Martín, el paseo de Recaredo y numerosas calles del Casco Histórico.
Los cortes de tráfico comienzan a las 18:00 horas. La avenida de Castilla-La Mancha, entre las rotondas de Castilla-La Mancha y Azarquiel, cierra hasta las 19:00 horas, permitiendo el paso de autobuses a la estación. Los vehículos alternativos deben usar la rotonda del Lucero o el Puente de Azarquiel.
A partir de las 19:00 horas, el corte en este tramo será total. Los autobuses podrán acceder a la estación por la rotonda de Azarquiel o por la Calle Carrera, el Puente de Azarquiel o la Ronda de Juanelo, quedando prohibido el acceso por la rotonda del Salto del Caballo.
Desde las 18:00 hasta las 22:30 horas, se corta el tráfico en la Puerta de Bisagra en dirección a Zocodover. Vecinos y usuarios de aparcamientos tienen acceso alternativo por la cuesta de Doce Cantos entre las 18:00 y las 20:20 horas.
Accesos alternativos
A las 20:15 horas, se produce el cierre de tráfico de la totalidad del circuito. En este momento, se implementan los accesos alternativos. A la zona de San Antón se recomienda acceder por el paseo de San Eugenio, y a la plaza de toros por la avenida General Villalba, con paso permitido a residentes de zonas aledañas.
Para Santa Teresa, la alternativa es la carretera de la Peraleda y la rotonda de Ávila; para el Casco Histórico, las calle Doce Cantos y el paseo Cabestreros. El vial de salida de la ciudad desde la avenida de la Reconquista y avenida Carlos III permanece abierto.
Autobús urbano, a la ronda de Granadal
Otras restricciones a las 20:15 horas incluyen la anulación de las paradas de taxi de paseo Merchán y cuesta Carlos V; se puede hacer uso de las paradas del tren y el autobús turístico.
La parada de autobús urbano de Zocodover se traslada a la ronda del Granadal de 18:00 a 23:00 horas. Además, se restringe el aparcamiento del paseo de Recaredo de 20:30 a 21:30 horas. Se solicita la colaboración ciudadana para "el buen desarrollo de la prueba".
Recorrido completo
Este es el recorrido completo de la prueba: avenida de Castilla-La Mancha, a la altura de la pasarela junto a la estación de autobuses; rotonda de Azarquiel, puente de Azarquiel en sentido salida ciudad; vía de servicio del puente de Azarquiel en el paseo de la Rosa, sin llegar a la rotonda del Hortelano; paseo de la Rosa; puente Alcántara; calle Gerardo Lobo; calle Real del Arrabal; interior de la puerta de Bisagra; paseo de Merchán; calle Cardenal Tavera; interior de la plaza de toros; calle Huérfanos Cristinos; calle Duque de Lerma; paseo de Merchán, exterior de la puerta de Bisagra; calle Alfonso VI en sentido contrario; rotonda de Alfonso VI; avenida de la Cava en sentido contrario; carretera de Piedrabuena; puente de San Martín; paseo de Recaredo; puerta del Cambrón; calle Real; plaza de la Merced; calle Tendillas; plaza Buzones; calle Buzones; calle Santo Domingo el Real; cobertizo de Santa Clara; calle Cubillo de San Vicente; plaza de San Vicente; Lorenzana; calle Esteban Illán; plaza de Padilla; calle de Santa Eulalia; plaza de la Cruz; travesía de las Bulas; calle de las Bulas; calle Valdecaredo; cobertizo de San Pedro Mártir; calle Alfonso XII; calle Juan de Mariana; calle Alfonso X; calle Nuncio Viejo; Arco de Palacio; plaza del Ayuntamiento; calle Cardenal Cisneros; calle Sixto Ramón Parro; plaza Mayor; calle Tornerías; calle Martín Gamero; Cuatro calles; calle Comercio y meta en Zocodover.