Cortes de tráfico este sábado en Toledo por la Nocturna: horarios, alternativas de acceso y autobús urbano

Toledo adaptará su circulación este sábado 18 de octubre por la XVIII Carrera Popular Nocturna, que sale a las 20:30 horas desde la avenida de Castilla-La Mancha y finaliza en la plaza de Zocodover sobre las 21:40 horas, ha informado el Ayuntamiento de Toledo en nota de prensa.

El recorrido afecta a vías clave como la avenida de Castilla-La Mancha, el Puente de Azarquiel, el paseo de la Rosa, el Puente de San Martín, el paseo de Recaredo y numerosas calles del Casco Histórico.

Los cortes de tráfico comienzan a las 18:00 horas. La avenida de Castilla-La Mancha, entre las rotondas de Castilla-La Mancha y Azarquiel, cierra hasta las 19:00 horas, permitiendo el paso de autobuses a la estación. Los vehículos alternativos deben usar la rotonda del Lucero o el Puente de Azarquiel.

A partir de las 19:00 horas, el corte en este tramo será total. Los autobuses podrán acceder a la estación por la rotonda de Azarquiel o por la Calle Carrera, el Puente de Azarquiel o la Ronda de Juanelo, quedando prohibido el acceso por la rotonda del Salto del Caballo.

Desde las 18:00 hasta las 22:30 horas, se corta el tráfico en la Puerta de Bisagra en dirección a Zocodover. Vecinos y usuarios de aparcamientos tienen acceso alternativo por la cuesta de Doce Cantos entre las 18:00 y las 20:20 horas.

Accesos alternativos

A las 20:15 horas, se produce el cierre de tráfico de la totalidad del circuito. En este momento, se implementan los accesos alternativos. A la zona de San Antón se recomienda acceder por el paseo de San Eugenio, y a la plaza de toros por la avenida General Villalba, con paso permitido a residentes de zonas aledañas.

Para Santa Teresa, la alternativa es la carretera de la Peraleda y la rotonda de Ávila; para el Casco Histórico, las calle Doce Cantos y el paseo Cabestreros. El vial de salida de la ciudad desde la avenida de la Reconquista y avenida Carlos III permanece abierto.

Autobús urbano, a la ronda de Granadal

Otras restricciones a las 20:15 horas incluyen la anulación de las paradas de taxi de paseo Merchán y cuesta Carlos V; se puede hacer uso de las paradas del tren y el autobús turístico.

La parada de autobús urbano de Zocodover se traslada a la ronda del Granadal de 18:00 a 23:00 horas. Además, se restringe el aparcamiento del paseo de Recaredo de 20:30 a 21:30 horas. Se solicita la colaboración ciudadana para "el buen desarrollo de la prueba".

Recorrido completo

Este es el recorrido completo de la prueba: avenida de Castilla-La Mancha, a la altura de la pasarela junto a la estación de autobuses; rotonda de Azarquiel, puente de Azarquiel en sentido salida ciudad; vía de servicio del puente de Azarquiel en el paseo de la Rosa, sin llegar a la rotonda del Hortelano; paseo de la Rosa; puente Alcántara; calle Gerardo Lobo; calle Real del Arrabal; interior de la puerta de Bisagra; paseo de Merchán; calle Cardenal Tavera; interior de la plaza de toros; calle Huérfanos Cristinos; calle Duque de Lerma; paseo de Merchán, exterior de la puerta de Bisagra; calle Alfonso VI en sentido contrario; rotonda de Alfonso VI; avenida de la Cava en sentido contrario; carretera de Piedrabuena; puente de San Martín; paseo de Recaredo; puerta del Cambrón; calle Real; plaza de la Merced; calle Tendillas; plaza Buzones; calle Buzones; calle Santo Domingo el Real; cobertizo de Santa Clara; calle Cubillo de San Vicente; plaza de San Vicente; Lorenzana; calle Esteban Illán; plaza de Padilla; calle de Santa Eulalia; plaza de la Cruz; travesía de las Bulas; calle de las Bulas; calle Valdecaredo; cobertizo de San Pedro Mártir; calle Alfonso XII; calle Juan de Mariana; calle Alfonso X; calle Nuncio Viejo; Arco de Palacio; plaza del Ayuntamiento; calle Cardenal Cisneros; calle Sixto Ramón Parro; plaza Mayor; calle Tornerías; calle Martín Gamero; Cuatro calles; calle Comercio y meta en Zocodover.