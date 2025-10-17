El alcalde de Toledo exige en Madrid "decisiones urgentes" para el futuro del AVE Madrid-Lisboa antes de 2030

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha trasladado la "preocupación" de la ciudad ante el "estancamiento" del proyecto de la línea de alta velocidad Madrid-Lisboa, reclamando al Ministerio de Transportes la adopción de "decisiones urgentes" para su desarrollo antes de 2030.

El primer edil toledano lamenta que los años 2024 y 2025, que "debían haber sido decisivos", hayan transcurrido "sin los avances esperados", señalando que la "ilusión" inicial se ha tornado en "decepción".

Velázquez participó este jueves en el IX Foro Ibérico, donde centró su intervención en la parálisis que sufre el proyecto de la línea de alta velocidad, cuyo trazado está previsto que conecte ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y Portugal.

El Corredor del Sudoeste reivindica la agilización del tren Lisboa-Madrid.

El primer edil recordó que, desde la última cita del Foro en mayo del año pasado, el optimismo se ha visto frustrado. "Estábamos aquí, llenos de ilusión, pero esa ilusión, por desgracia, se ha tornado en decepción", afirmó.

El regidor denunció que el proceso se ha visto obstaculizado por "problemas de carácter político y discrepancias entre administraciones", a pesar de los "esfuerzos" del Ayuntamiento por consensuar una postura. “Intentamos tender puentes entre el Ministerio y la Junta, y lo hicimos con un trabajo serio y consensuado durante el periodo de alegaciones”, indicó.

Velázquez recordó la reunión "esperanzadora" mantenida a finales del año pasado con el Ministerio, donde se presentaron dos alternativas para la futura ubicación de la estación en la ciudad. No obstante, este impulso inicial se ha visto frenado, explicó.

Alegaciones sin respuesta siete meses después

El Ayuntamiento de Toledo, en un ejercicio de "trabajo serio y consensuado", impulsó un proceso de participación "sin precedentes" con más de 100 entidades implicadas para la presentación de alegaciones al proyecto. Estas alegaciones, entregadas el 17 de marzo de 2025, "daban respuesta a todos los problemas planteados, medioambientales, de inundabilidad, arqueológicos, patrimoniales y sociales", aseguró el alcalde.

Sin embargo, Velázquez ha denunciado que, a día de hoy y siete meses después de la entrega, el Ministerio aún no ha dado respuesta a las propuestas toledanas, lo que contribuye al bloqueo actual.

Importancia estratégica de Toledo

Durante su discurso, el alcalde defendió nuevamente el papel estratégico de Toledo en la línea internacional, destacando su potencial turístico como "la ciudad de España con mayor número de visitantes por habitante", con más de tres millones de turistas anuales. Además, resaltó el impacto de grandes atractivos como el parque temático Puy du Fou, que recibe más de un millón y medio de visitantes cada año.

A pesar de la "decepción", Velázquez cerró su intervención con un mensaje de optimismo, instando a las administraciones a "hacer lo necesario, que es responder a esas alegaciones; hagamos lo posible, que es tomar decisiones", para alcanzar lo que hoy parece "imposible": la línea de alta velocidad "que una ciudades y países Patrimonio de la Humanidad antes del año 2030".