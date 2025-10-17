Adrián jugará contra el Rayo Vallecano de Primera, pero cobra unos 200 euros: "Es imposible vivir del fútbol"

La emoción es palpable en la localidad toledana de Yuncos. El próximo 29 de octubre, el equipo del pueblo que compite actualmente en la categoría Primera Autonómica Preferente, el CD Yuncos, vivirá una eliminatoria histórica de la Copa del Rey donde recibirá en su estadio al equipo madrileño de primera división, el Rayo Vallecano.

Uno de los más veteranos del vestuario yunqueño, Adrián Gómez, combina el fútbol semiprofesional con su puesto de gerente en Saxun - una empresa de cerramientos, protección solar y decoración. En declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, afirma que el partido contra el Rayo es "un premio a todo el trabajo que hemos hecho".

Detrás de ese sueño, hay un gran esfuerzo y sacrificio que define no solo el día a día del extremo toledano de 25 años sino el de la mayoría de sus compañeros de club. Es más, dos de los mediocentros del CD Yuncos, Alejandro Bravo y Roberto Herrero, trabajan en la empresa de Adrián.

Los tres futbolistas del CD Yuncos: Adrián Gómez, Alejandro Bravo y Roberto Herrero durante su jornada laboral.

"Al final paso más tiempo con ellos que con mi pareja porque entre el trabajo, el gimnasio y el fútbol...", bromea.

A pesar de que el deporte rey es su pasión, Adrián nunca se ha planteado dejar de lado su formación y carrera profesional. Se graduó en Administración y Dirección de Empresas porque "al final es lo que nos da de comer", resume.

Adrián Gómez en un partido con el CD Yuncos.

Esta es la realidad de muchos jugadores que compiten en estas categorías modestas (Preferente, 3ª RFEF y 2ª RFEF). Gómez se levanta muy temprano porque a las siete de la mañana entra a trabajar en la fábrica de su padre, donde cumple su horario laboral hasta las 15:00 horas de la tarde.

Después de comer, intenta descansar un poco para reponer fuerzas de cara a su sesión diaria de gimnasio y su día termina con el entrenamiento con el primer equipo que se alarga hasta las diez de la noche. "Afortunadamente, mi horario de trabajo me permite gestionarlo bien", señala.

Esta doble vida no es una elección, sino una necesidad por los bajos salarios en estas divisiones. "En Preferente es imposible vivir del fútbol, hay gente del equipo que incluso está jugando sin cobrar", resalta.

Jugadores del CD Yuncos en un partido de la Copa del Rey.

"Aquí puedes cobrar unos 200 euros, en otros clubes con más presupuesto cobras 500 o 600 euros, pero es algo muy excepcional", incide.

Apostar por una carrera deportiva corta frente a la estabilidad laboral, esta es la encrucijada a la que se enfrentan muchos jugadores. En este sentido, reconoce que otros compañeros toman caminos diferentes al suyo: "Decidieron dejar el trabajo un poco de lado para dedicarse al 100 por ciento al fichar por un equipo de Tercera División".

Adrián Gómez es más cauteloso y por ello su consejo a los más jóvenes es claro. "Se puede compaginar, les animaría a que no dejasen sus estudios porque nunca se sabe".

Antes de ese histórico partido contra el Rayo Vallecano, el extremo del CD Yuncos lanza un mensaje a la afición: "Queremos que todos los vecinos se vuelquen con nosotros. Es un día muy especial para todos", resalta.

Por último, se dirige a los niños y en base a su experiencia les brinda unas palabras de aliento. "Todo por lo que se pelea, se cumple. Despacito y con buena letra siempre", concluye.