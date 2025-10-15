Desfile militar y relevo de guardia con uniformes históricos este sábado en Toledo: acceso gratuito

Desfile del Regimiento "Inmemorial del Rey" número 1 desde Zocodover al Alcázar en 2023. Venancio Martín

El próximo sábado 18 de octubre, a partir de las 12:00 horas, tendrá lugar en la explanada norte del Alcázar de Toledo un solemne acto de relevo de la guardia a cargo del Regimiento de Infantería "Inmemorial del Rey" n.º 1, con sede en el madrileño Cuartel General del Ejército.

Para la ocasión, el Regimiento adoptará el uniforme histórico del reinado de Carlos III, lo que dotará al acto de un especial carácter simbólico.

El relevo estará presidido por el comandante militar de las provincias de Toledo y Cuenca y director del Museo del Ejército, el general Francisco Germán Martínez Lozano.

Desde Zocodover

La guardia entrante partirá desde la Plaza de Zocodover y accederá desfilando por la Cuesta de Carlos V hasta la explanada norte del Alcázar, donde se situará junto a la guardia saliente para proceder al relevo.

El público podrá asistir libremente al acto desde las 10:45 horas, accediendo por la cancela de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, en la Cuesta de Carlos V.