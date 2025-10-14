El restaurante más polémico de Toledo: "Sucio y carísimo. Es una trampa para turistas"

La riqueza patrimonial de Toledo la ha convertido en uno de los destinos más turísticos del país. Esto ha llevado a muchos comercios y restaurantes a centrarse en este tipo de clientela descuidando la calidad y el servicio.

En este sentido, en la plaza de Amador de los Ríos del Casco Histórico se encuentra uno de los restaurantes peor valorados de la ciudad en la conocida plataforma TripAdvisor. Se trata de Restaurante 'Alex' que cuenta con una puntuación de 1,3 sobre 5 tras más de 400 opiniones que resaltan unos precios muy elevados y una comida que deja mucho que desear.

"Es una trampa para los turistas"- "Horroroso, carísimo, los tenedores muy sucios, patético, penoso" - "No se lo recomiendo ni a mi peor enemigo", son algunas de las reseñas más destacables de los usuarios.

Uno de los salones del Restaurante 'Alex'. Tripadvisor

Aunque el local se presenta como una opción de cocina española tradicional con un rango de precios medio-alto, la realidad según los clientes dista mucho de esta imagen. La principal causa de descontento es la comida.

"Un menú del día de 16,90 € en el que no entra la cerveza ni refrescos, consistente en una ensalada mixta lamentable y un trozo de pollo que sabía a jamón york", lamentan en TripAdvisor. Sus paellas, que tienen un coste de 15 euros, también han sido muy criticadas por la escasez de ingredientes.

Exterior del local. Tripadvisor

El servicio y las prácticas comerciales son otro foco de quejas recurrentes. El trato de los trabajadores es "pésimo y prepotente" según relatan. "Nos recogieron los platos sin acabar de comer y nos echaron", añaden en uno de los comentarios.

Además, denuncian el mal estado de las instalaciones y la falta de higiene. Atesoran un restaurante "sucio y muy dejado", con baños "en condiciones deplorables".

A pesar de la abrumadora cantidad de reseñas negativas, existe alguna aislada que valora positivamente los desayunos destacando unos churros recién hechos y unos precios razonables.

En definitiva, el restaurante peor valorado en TripAdvisor contrasta con la rica gastronomía que ofrece Toledo a sus vecinos y a las personas que deciden conocerlo de primera mano. Desde las famosas carcamusas hasta el mazapán de los tradicionales obradores.