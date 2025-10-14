El alcalde de Talavera de la Reina denuncia que Page "ha dejado de venir y de invertir en esta zona"

El alcalde de Talavera de la Reina, el 'popular' José Julián Gregorio, ha denunciado que el presidente de la Junta de Comunidades, el socialista Emiliano García-Page, "ha dejado de venir y de invertir en esta zona" de Castilla-La Mancha.

Así lo ha hecho durante su visita al Instituto Español de Genética y Reproducción Animal, en el polígono industrial Valdefuentes (Pepino), donde ha estado acompañado del presidente regional del Partido Popular, Paco Núñez.

Gregorio ha reclamado a Núñez, a quien se ha referido como "próximo presidente de Castilla-La Mancha", que "luche por esta tierra, por Talavera y toda esta comarca, que es una zona muy ganadera" y que, a pesar de contar "con las mejores ganaderías del centro de España, carecen de apoyo institucional".

Un "orgullo"

En su intervención, el alcalde ha lamentado que Page "desde hace mucho tiempo haya dejado de trabajar por esta tierra" y ha mostrado su esperanza de que Núñez impulse al sector ganadero, que continúa innovando con empresas como el Instituto Español de Genética y Reproducción Animal, que ha calificado como "un orgullo para Talavera y toda su comarca".

Gregorio ha destacado la creciente demanda de leche y ha recordado que Talavera y su comarca "cuentan con los mejores genetistas de la zona centro de España y del mundo", por lo que insistió en que es necesario contar con apoyo institucional para que las empresas del sector "sigan creciendo, para que la riqueza y el progreso sea algo que llegue a todas las capas sociales y a todos los ciudadanos".

El alcalde ha subrayado que "el progreso viene de las empresas, que son las que crean trabajo y riqueza tanto económica como social", y ha pedido a Núñez que cuando sea presidente de Castilla-La Mancha impulse a estas compañías "sin ponerles esos obstáculos ni impedimentos que ponen los gobiernos nacional o regional".