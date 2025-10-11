FARCAMA supera los 20.000 visitantes en sus primeros tres días y encara buenas previsiones el fin de semana
La directora general de Turismo resalta la proyección internacional y el impacto de la programación paralela en esta edición.
La Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (FARCAMA) ha superado los 20.000 visitantes en sus primeros tres días, celebrada en su nueva ubicación en el Paseo de Recaredo, y encara un fin de semana con muy buenas previsiones de afluencia.
Así lo ha destacado la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández, que ha recorrido esta mañana los estands junto al presidente de FRACAMAN, Roberto Perea.
Fernández ha valorado positivamente la alta asistencia, pese a que los primeros días coincidieron con jornadas laborales. "Son cifras muy positivas teniendo en cuenta la nueva ubicación, que ha generado expectación y ha tenido una muy buena acogida", ha señalado.
La feria cuenta con 129 estands, de los que 15 son internacionales procedentes de cinco países distintos, además de los nacionales y regionales, lo que convierte a esta edición en la de mayor proyección internacional de FARCAMA hasta la fecha.
Fin de semana
Además de la exposición y venta de artesanía, la programación incluye talleres didácticos con más de 1.200 escolares participantes y la iniciativa FARCAMA Suena, que ofrecerá actuaciones musicales en directo durante el fin de semana.
El plato fuerte será el concierto de Amaral, que se celebrará la noche del sábado 11 de octubre en la Plaza de Toros de Toledo.
"La respuesta del público está siendo muy positiva y los artesanos nos trasladan su satisfacción. Esperamos que este fin de semana, con la afluencia de visitantes que se espera, podamos consolidar esta nueva ubicación para futuras ediciones", ha indicado Fernández.
Con estas cifras y la amplia oferta cultural y educativa, FARCAMA se reafirma como la cita artesana más importante de Castilla-La Mancha, combinando tradición, talento regional e internacional y actividades para toda la familia.