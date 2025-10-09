Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio forestal de Nivel 1 en Almorox (Toledo)

Un incendio forestal ha sido declarado este jueves en un terreno del término toledano de Almorox. Un fuego que se ha declarado de Nivel 1 de emergencia, por la posible afección a bienes de naturaleza no forestal.

Según ha informado el Plan Infocam a través de sus redes sociales, el incendio ha sido declarado a las 14.25 horas de la tarde tras la llamada de un particular.

En la extinción de las llamas ya han participado un total de 20 medios, ocho de ellos aéreos, y 71 personas.

➡️ ACTUALIZACIÓN

▶️ #IFAlmorox en #Toledo se declara situación operativa nivel 1 por posible afección a bienes de naturaleza no forestal.

🚨 Nivel 1

🚁 8 medios aéreos

🚚 9 medios terrestres

👥 65 efectivos #BBFF y #AAMM

Colaboran medios de @112cMadrid y @mitecogob

ℹ️… pic.twitter.com/J68IMiNyZx — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) October 9, 2025

Asimismo, el operativo cuenta con la participación de medios de la Comunidad de Madrid y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.