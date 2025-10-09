Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio forestal de Nivel 1 en Almorox (Toledo)
El fuego ha sido declarado a las 14.25 horas de la tarde tras la llamada de un particular.
Un incendio forestal ha sido declarado este jueves en un terreno del término toledano de Almorox. Un fuego que se ha declarado de Nivel 1 de emergencia, por la posible afección a bienes de naturaleza no forestal.
Según ha informado el Plan Infocam a través de sus redes sociales, el incendio ha sido declarado a las 14.25 horas de la tarde tras la llamada de un particular.
En la extinción de las llamas ya han participado un total de 20 medios, ocho de ellos aéreos, y 71 personas.
➡️ ACTUALIZACIÓN— INFOCAM (@Plan_INFOCAM) October 9, 2025
▶️ #IFAlmorox en #Toledo se declara situación operativa nivel 1 por posible afección a bienes de naturaleza no forestal.
🚨 Nivel 1
🚁 8 medios aéreos
🚚 9 medios terrestres
👥 65 efectivos #BBFF y #AAMM
Colaboran medios de @112cMadrid y @mitecogob
ℹ️… pic.twitter.com/J68IMiNyZx
Asimismo, el operativo cuenta con la participación de medios de la Comunidad de Madrid y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.