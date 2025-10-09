Incendio forestal en Almorox. Foto: Plan Infocam.

Incendio forestal en Almorox. Foto: Plan Infocam.

Toledo

Medios aéreos y terrestres trabajan en la extinción de un incendio forestal de Nivel 1 en Almorox (Toledo)

El fuego ha sido declarado a las 14.25 horas de la tarde tras la llamada de un particular.

Más información: El pueblo de Guadalajara donde han ardido 3.000 hectáreas pedirá zona catastrófica: "Hay vecinos que siguen sin agua"

Publicada

Un incendio forestal ha sido declarado este jueves en un terreno del término toledano de Almorox. Un fuego que se ha declarado de Nivel 1 de emergencia, por la posible afección a bienes de naturaleza no forestal.

Según ha informado el Plan Infocam a través de sus redes sociales, el incendio ha sido declarado a las 14.25 horas de la tarde tras la llamada de un particular.

En la extinción de las llamas ya han participado un total de 20 medios, ocho de ellos aéreos, y 71 personas.

Asimismo, el operativo cuenta con la participación de medios de la Comunidad de Madrid y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.