Dos artesanas palestinas venden belenes de madera de olivo de Tierra Santa en Farcama: "Queremos paz"

Gloria posa en su puesto en la feria de artesanía, en Toledo, con una bandera de Palestina colgada del cuello. Javier Longobardo

En medio del bullicio de la Feria de Artesanía de Castilla-La Mancha (Farcama), abierta hasta este domingo en el paseo de Recaredo en Toledo, dos mujeres palestinas, Gloria y María, exponen figuras talladas en olivo de "Tierra Santa" con un mensaje contundente de clamor por la paz.

Procedentes de la ciudad de Belén, participan en la feria para vender sus belenes artesanos, cruces, figuras religiosas y rosarios, utilizando una técnica que es una tradición "ancestral" y el motor económico de "47 familias cristianas" en su región natal.

"Yo quiero paz. Queremos paz en nuestra Palestina," afirma María, quien opta por ofrecer un nombre ficticio por miedo a represalias al regresar a casa.

Numeroso público se ha interesado por los belenes hechos a mano llegados desde la ciudad de Belén. Javier Longobardo

Detalle de alguna de las piezas que se puede encontrar en el puesto en Farcama. Javier Longobardo

Su presencia en Toledo es una respuesta directa a una realidad de "crisis humanitaria y económica", de restricción del turismo y de dificultades de la movilidad interna, lo que ha convertido la venta en el extranjero en una cuestión de supervivencia.

La artesanía de madera de olivo no es solo un oficio para estas familias, sino una "herencia de siglos" que se transmite de padres a hijos. Cada pieza comprada en su stand tiene un impacto inmediato en ellos: "Cada pieza ayuda mucho a muchas familias," subraya María.

Gloria añade que el proyecto ha crecido hasta incluir a "personas mayores sin trabajo", quienes elaboran rosarios y cruces, entre otros artículos, sumando un total de 47 hogares dependientes de esta labor.

"Es más que un producto. Es una historia, una tradición y algo que te conecta con la Tierra Santa," explica la artesana.

Las dificultades logísticas y burocráticas para comerciar e introducir dinero en Palestina -con más de 300 controles en el viaje, explican- han obligado a las mujeres a convertirse en "comerciales" itinerantes, llevando su mercancía en maletas a ferias internacionales como Farcama. "La situación allí no solo afecta a Gaza, afecta a toda Palestina" lamenta Gloria, con la bandera de su país colgada al cuello.

Aceptan encargos de todo tipo de figuras y pedidos online. Javier Longobardo

El respaldo solidario de Toledo

La acogida en Toledo ha sido "maravillosa". La visibilidad obtenida, en parte gracias al apoyo del presidente regional Emiliano García-Page en redes sociales, ha sido crucial. Muchos visitantes se acercan a comprar "nada más por apoyarnos, porque saben la historia real que estamos pasando actualmente," comenta María.

"Pueden comprar nuestros artículos online, y conocernos a través de Instagram, pero también aceptamos encargos de cualquier figura, incluso de la virgen de cualquier pueblo solo con que nos envíen una foto, y hacemos envíos internacionales", comenta la artesana.

Mientras tanto, Gloria se prepara para regresar a Belén antes de finales de mes, con la promesa de volver para los Mercados de Navidad de Toledo y Madrid. "Nos sentimos en casa".