Toledo celebrará su XVIII Carrera Nocturna el próximo 18 de octubre con el objetivo de superar los 5.500 corredores

La XVIII Carrera Nocturna de Toledo se celebrará el próximo 18 de octubre con el objetivo de superar los 5.500 corredores inscritos. Además, contará con una zapatilla creada por Joma para la ocasión en una edición limitada llamada 'Toletvm'.

Así lo han detallado durante la presentación de la prueba en el Patio de Armas de la Puerta de Bisagra el concejal de Deportes, Rubén Lozano; el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez; la diputada provincial de Deportes, Pilar Martín; el director general de Deportes, Carlos Yuste; Conchi Sánchez del Banco Santander; y José Manuel López de Joma.

Lozano ha explicado que será una edición "muy especial" que contará con corredores de hasta once países, incluso dos deportistas keniatas.

Una de las principales novedades es la zapatilla que ha creado Joma para la ocasión. Se trata de una edición limitada del modelo R-2000 en el color de la bandera de Toledo, con el 'skyline' de la ciudad, los distintivos de Toledo como Ciudad Europea del Deporte y los símbolos de las tres culturas.

Asimismo, ha dado las gracias a la Escuela de Arte de Toledo porque la próxima semana, en la Feria del Corredor, se presentará una escultura de tres metros de altura que han elaborado para la ocasión los alumnos del Taller de Forja y Hierro.

Cinco y ocho kilómetros

La Carrera Nocturna mantendrá las dos distancias de cinco y ocho kilómetros, contará con una "gran participación inclusiva" y este mismo fin de semana habrá "un entrenamiento paralelo" bajo el nombre de 'La Diurna'.

El edil también ha apuntado al "importante número" de participación femenina, que esta edición llega al 30 %.

Cabe añadir que la entrega de dorsales volverá a ser en el Centro Cultural de San Marcos, donde se hará un reconocimiento médico gratuito a todo aquel que quiera.

"Vamos a tener pintura en vivo y hasta 15 puntos de animación musical con varios DJs, batucadas y música en vivo. Esperemos que la climatología nos acompañe y que el próximo sábado Toledo sea una auténtica marea de corredores por toda la ciudad", ha afirmado.

Evento muy importante

Por su parte, Velázquez ha recordado los inicios de La Nocturna de Toledo en los que hizo de voluntario con mucha "ilusión y ganas" de convertir la ciudad "en el mejor lugar del mundo para correr.

"Esta carrera aúna solidaridad, patrimonio y lo mejor del deporte siendo, con esos 5.500 inscritos, convertida en el evento deportivo popular más importante de la capital regional junto a la San Silvestre", ha afirmado.

Además, ha recordado que Toledo es Ciudad Europea del Deporte y ha "batido récords" este año en cuanto personas inscritas en las actividades deportivas del Patronato Deportivo Municipal con casi 9.000.