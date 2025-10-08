Otra mañana de caos en la estación de tren de Toledo: retrasos, pasajeros hacinados y colas interminables

Nuevo capítulo de caos en la estación de tren de Toledo a primera hora de este miércoles. El retraso en los primeros trenes que diariamente cubren el trayecto con Madrid, ha provocado una importante cola que salía de la propia estación.

Según han denunciado desde la Asociación de Usuarios de Avant Toledo-Madrid a EL ESPAÑOL de CLM, los dos primeros convoyes de la mañana (6:25 horas y 6:50 horas) han acumulado retrasos, mientras que el que tenía que salir a las 7:25 horas no ha llegado a partir y sus 60 pasajeros han sido recolocados en el de las 7:55 horas.

Esta maniobra, la de sumar los usuarios de dos trenes en uno, ha provocado que no hubiese asientos suficientes y algunos de ellos hayan tenido que hacer el trayecto de pie o sentados en las escaleras.

Otro día más de “fiesta Renfe” otro tren que no sale, sin dar explicaciones a los viajeros y los trabajadores que vamos a Madrid aquí parados. Todas las semanas hay algo, hasta cuando @Renfe ? Pésima gestión @avant_toledo pic.twitter.com/BTI78mPqac — Ana Belen Arias Garcia (@dbf24wnm5w) October 8, 2025

Cinco coches de policía

La acumulación de pasajeros ha provocado una larguísima cola que salía de la propia estación y llegaba hasta la parada del autobús urbano situada en el Paseo de la Rosa.

Mientras, desde la propia estación han dado aviso a efectivos de Policía Local y Policía Nacional que han desplazado hasta el lugar cinco coches patrulla.

De verdad son necesarios 5 coches de policia nacional y local ? No somos criminales, solo queremos llegar a trabajar o viajar sin tener que tener cada día la ansiedad de si llegaremos o no. Vaya imagen se llevan los turistas que vienen a Toledo... pic.twitter.com/EjGzhcxOdm — Asociación Usuarios Tren Toledo (@avant_toledo) October 8, 2025

Esta circunstancia ha enfadado sobremanera a los miembros de la asociación de usuarios. Este colectivo se preguntaba a través de su cuenta en redes sociales si era necesaria tanta presencia policial: "No somos criminales, solo queremos llegar a trabajar o viajar sin tener que tener cada día la ansiedad de si llegaremos o no. Vaya imagen se llevan los turistas que vienen a Toledo".

Del mismo modo, han lamentado que una mañana más los usuarios, la mayoría trabajadores que diariamente se desplazan a Madrid, hayan tenido que sufrir un nuevo caos ferroviario, esta vez aderezado con una "terapia de frío".

Desde esta asociación, Gerardo Valenzuela, ha recordado que "el 95 % de las personas que viajan en estos trenes son trabajadores" por lo que la acumulación de retrasos "pueden conllevar consecuencias laborales serias".