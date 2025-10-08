Denuncian el "abandono absoluto" del polígono industrial de Toledo y exigen un plan de mejora urgente

La líder del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo, Noelia de la Cruz, este miércoles junto a representantes sindicales.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha reclamado este miércoles la puesta en marcha de un "plan de mejora urgente" para el Polígono Industrial de Toledo que "dé continuidad a los avances ya realizados durante el anterior mandato" y no se limite al “parcheado” que propone el alcalde Carlos Velázquez, que los socialistas consideran "insuficiente".

Noelia de la Cruz ha explicado que la zona empresarial de la ciudad “no ha recibido ni un solo euro de dinero público desde que Carlos Velázquez está en la alcaldía”.

La concejala ha hecho estas declaraciones tras una reunión con representantes sindicales, trabajadores y trabajadoras del Polígono Industrial que comparten la misma necesidad de una zona "totalmente abandonada y con numerosos desperfectos y carencias".

Baches en la calle Ventalomar, donde el Ayuntamiento va a intervenir próximamente para eliminar baches. Javier Longobardo

“Este polígono está cada vez más sucio, con más baches, menos aceras y menos seguridad. Es evidente que no se encuentra entre las prioridades del alcalde”, ha señalado Noelia de la Cruz.

Entre los asistentes a esta reunión, además de la portavoz socialista, los concejales Pedro Jesús López y José Carlos Vega, la secretaria de Organización de UGT en Castilla-La Mancha, Silvia López; el responsable regional de USO, Javier Olmo; la secretaria de organización de CCOO Toledo, Mayte García, entre otros.

Desde el PSOE, proponen que el plan contemple la finalización del arreglo de la calle Jarama y la calle Ventalomar, así como la recepción de las calles Hernisa I y Hernisa II, tal como estaba "acordado con la comunidad y reflejado en el convenio que dejó el anterior gobierno".

También piden que se atiendan las demandas sindicales, entre ellas el acceso en transporte público al polígono “para que los trabajadores y trabajadoras tengan la posibilidad de acceder a sus trabajos utilizando el bus urbano”.

Desde la calle Jarama, Noelia de la Cruz ha advertido del alto coste que supondrá para la ciudad el “capricho” del alcalde con el nuevo vial que pretende hacer desde el Polígono Industrial hasta Azucaica y convertirá en “una ratonera” la calle Jarama.

Ha pedido a Velázquez que lo paralice porque “va a hipotecar Toledo con más de 15 millones de euros en una infraestructura que no descongestionará el tráfico, al contrario, generará más atascos, no solo en la TO-23, sino también en la calle Jarama y calle Estenilla”.

Mayte García, secretaria de Organización de CCOO Toledo, ha explicado que estas mejoras urgentes deben estar centradas en garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras que acceden diariamente al Polígono, y ha denunciado "el abandono absoluto" de la zona más industrial "con aceras inexistentes, escasa o nula señalización peatonal, iluminación insuficiente y vegetación sin desbrozar que invade la calzada y dificulta la visibilidad".

En declaraciones a los medios, el coordinador de la Unión Sindical Obrera (USO) en Castilla-La Mancha, Javier Olmo, ha destacado también las mismas carencias, que “no solo afectan a la seguridad laboral -por la falta de iluminación, aceras adecuadas y limpieza- sino también a la seguridad ciudadana, debido a la oscuridad y el deterioro generalizado de la zona.

“Estamos en el siglo XXI y seguimos con un polígono propio del siglo XX”, ha afirmado Javier Olmo quien ha reivindicado: “Lo que pedimos al Ayuntamiento es que se tome en serio estas reivindicaciones y se ponga manos a la obra”.

Mientras, la secretaria de Organización de UGT Castilla-La Mancha y secretaria general de UGT Toledo, Silvia López, ha insistido en que muchas de las calles, como la calle Ventalomar, presentan un "estado lamentable que provoca daños personales", al dificultar el acceso de quienes se desplazan en vehículo privado, y daños laborales, ya que afecta también al tránsito de vehículos pesados de empresas instaladas en la zona.

"Un bache desde hace más de 14 años"

Uno de los casos "más graves" señalados por el sindicato se produce a la salida de la empresa ICSA (sector aeronáutico), donde existe "un bache sin reparar desde hace más de 14 años", a pesar de las reiteradas quejas presentadas por el comité de empresa al Ayuntamiento, que hasta ahora no ha dado respuesta.

Silvia López también ha alertado del aumento de las retenciones y problemas de tráfico desde la apertura del nuevo Hospital Universitario de Toledo, que han agravado los accesos en horas punta, perjudicando tanto a la ciudadanía como al personal que trabaja en el Polígono.

La vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, y el portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Toledo, Juanjo Alcalde, este miércoles.

Respuesta: "Llevamos dos años gobernando"

El portavoz del equipo de Gobierno local, Juanjo Alcalde, ha indicado que escucharán las reclamaciones de los trabajadores y las organizaciones empresariales de la zona industrial, pero ha lamentado que el PSOE de Toledo reclame ahora lo que, según sus palabras, no hicieron en sus años de Gobierno. "Llevamos 25 años de siglo XXI y el PSOE ha gobernado 16", ha espetado Alcalde, quien recuerda que el bipartito PP-Vox lleva "dos años" de gestión.

Por su parte, la vicealcaldesa y concejala de Vox, Inés Cañizares, ha indicado que las demandas de movilidad, seguridad o iluminación tienen un buen canal de comunicación en los consejos de participación ciudadana de los barrios. "En el del Polígono, que yo participo, no he escuchado este asunto", ha asegurado.