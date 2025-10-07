Choque político en Toledo por la inclusión de Red Madre en el Consejo de la Mujer: el PSOE acusa al alcalde de "dinamitarlo"

La incorporación de cinco nuevas entidades al Consejo Local de la Mujer de Toledo ha generado controversia en el ámbito político municipal tras la inclusión de la asociación Red Madre. Las otras cuatro asociaciones son Pretox, Mujeres de Negro contra la Guerra, Mujeres Iberoamericanas y Plena Inclusión.

El anuncio de las nuevas incorporaciones lo ha hecho la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores, Marisol Illescas, durante la concentración mensual contra la violencia de género celebrada tradicionalmente en La Vega.

En su intervención, Illescas ha condenado el último asesinato machista, reiteró el compromiso municipal "para erradicar esta lacra social y con la protección integral de las mujeres" y ha mostrado su preocupación por "fallos detectados en los dispositivos de control telemático, conocidos como Cometa o pulseras antimaltrato".

La concentración mensual de La Vega, ahora en Sisebuto.

Crítica a las pulseras Cometa

Sobre este punto, la edil ha sido muy crítica. "Esta situación es muy grave y creo que hay que pedir responsabilidad política de las personas responsables de esta contratación defectuosa, de estos fallos tan graves", ha asegurado Illescas.

Pero la polémica local ha estallado a raíz de la participación de Red Madre en la lectura del manifiesto de la concentración, junto a Plena Inclusión. Illescas ha destacado que ambas asociaciones han "puesto en valor el apoyo a mujeres que deciden ser madres y la visibilización de las mujeres con discapacidad intelectual, que en muchos casos sufren una mayor vulnerabilidad ante la violencia de género".

Imagen de la concentración enviada por el PSOE local.

No obstante, el Grupo Municipal Socialista ha expresado su "preocupación" y su crítica a la inclusión de Red Madre. La portavoz socialista, Noelia de la Cruz, ha condenado la participación de una asociación que, a su juicio, "no respeta los derechos de las mujeres".

"El Consejo Local de la Mujer se creó con la intención de preservar todos y cada uno de los derechos que a las mujeres tanto nos ha costado conseguir. Hoy, una parte del manifiesto ha sido leída por una asociación que está en contra de esos derechos", ha subrayado la portavoz.

"Dinamitar desde dentro el Consejo"

La líder socialista ha denunciado lo que considera una "estrategia" del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez (PP), para "dinamitar desde dentro el consenso y la utilidad del Consejo Local de la Mujer", permitiendo la entrada de asociaciones "contrarias a los derechos fundamentales de las mujeres".

"Por primera vez en esta legislatura no tenemos Concejalía de Igualdad. Por primera vez hay problemas con la marcha del 8M, con el 25N... y podría seguir. Ese es el modus operandi de este alcalde: confrontar, romper consensos y, además, lanzar bulos día tras día", ha sentenciado Noelia de la Cruz, quien sí ha mostrado su "apoyo explícito" a la intervención de Plena Inclusión en el manifiesto.