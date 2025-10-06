Cinco mujeres acaban en el Hospital de Toledo al caerse en las escaleras mecánicas de Recaredo

Cinco mujeres han resultado heridas y han tenido que ser trasladadas al Hospital Universitario de Toledo (HUT) después de caerse por las escaleras mecánicas que unen el paseo de Recaredo con la subida de La Granja.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado que este accidente ha tenido lugar sobre las 15:30 horas de este lunes, cuando una de las mujeres heridas ha tropezado, se ha caído al suelo y ha arrastrado al resto de afectadas.

Las heridas, con edades comprendidas entre 60 y 66 años, han sufrido rozaduras y abrasiones en codos y rodillas.

Tras ser atendidas por un centro médico de urgencias del centro de salud de Buenavista, finalmente han sido evacuadas en dos ambulancias de soporte vital básico al hospital de la capital.

Además de los medios sanitarios, hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.