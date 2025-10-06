Fuensalida vivirá el próximo sábado una jornada musical "histórica" con el estreno de la obra 'Postales de un pueblo'

El Auditorio 'Julián Gallego' de la Casa de Cultura de Fuensalida (Toledo) acogerá el próximo sábado 11 de octubre un concierto "muy especial e histórico" con el estreno de 'Postales de un pueblo'.

Así lo ha anunciado el alcalde, José Jaime Alonso, junto a la concejal de Cultura, Miriam Mera; el presidente de Unión Musical Fuensalida, Juan Antonio Cudero; y el director musical de la misma, Ángel Luis Fernández.

'Postales de un pueblo' es una obra compuesta en exclusiva para Fuensalida por cinco prestigiosos compositores de la Escuela de Composición Ferrer Ferran, como son Omar Sala, Felipe Vicente, Francisco José Sánchez, Ángel Luis Fernández y Ferrer Ferran.

Se trata de una creación única que rinde homenaje a la historia, folclore, vida y tradiciones a través de "cinco movimientos musicales que capturan el alma de Fuensalida".

"Será un acontecimiento cultural irrepetible con Unión Musical Fuensalida como protagonista, que situará a la localidad en el mapa musical a nivel nacional", han expresado desde el Consistorio.