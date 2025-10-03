Cortes de tráfico este fin de semana en Toledo por la Carrera contra la ELA y la procesión de la Virgen de la Estrella

El Ayuntamiento de Toledo y la Policía Local han preparado un dispositivo especial de tráfico con motivo de la Carrera Solidaria contra la ELA que organiza este domingo la Fundación Eurocaja Rural. Se cortará al tráfico toda la calle Méjico entre las 7 y las 14.30 horas.

La prueba arrancará a las 10 horas de la mañana y durante hora y media habrá cortes de tráfico puntuales de vehículos en el itinerario de la misma. No obstante, se han previsto alternativas para los conductores que necesiten transitar durante ese periodo.

Las vías afectadas son calle Méjico, avenida de la Reconquista, rotonda de Colón, calle Rosa Parks (sentido rotonda de Córdoba), calle Valencia, calle Navarra, avenida de Portugal (sentido avenida de Francia), avenida de Europa (sentido avenida General Villaba), avenida General Villalba (sentido calle Quintanar), calle Duque de Lerma, calle Cardenal Tavera, rotonda de Bisagra, paseo de Recaredo, rotonda de Alfonso VI, calle Carlos III, Camino Molinero y nuevamente calle Méjico en la llegada.

Procesión del sábado

Por otro lado, este sábado tendrá lugar la procesión de la Virgen de la Estrella. Se cortará el tráfico entre la puerta de Bisagra y la plaza de Zocodover en ambos sentidos de 17 a 17.45 y de 21.30 a 22.30 horas.

Los autobuses urbanos establecerán su cabecera en las dársenas de Safont, sin subir a la plaza de Zocodover, entre las 17 y las 18 y entre las 21.30 y las 23.30.

La procesión saldrá de la Capilla de Nuestra Señora de la Estrella y procesionará por plaza de la Estrella, calle Alfonso VI, plaza de Santiago, calle Real del Arrabal, calle Venancio González, calle Núñez de Arce, calle Cadenas, calle de la Plata, San Vicente, Cardenal Lorenzana, calle Navarro Ledesma, calle Nuncio Viejo, calle Hombre de Palo, calle Comercio, plaza de Zocodover (pasando por el centro de la plaza), calle Armas, calle Venancio González, calle Real del Arrabal, plaza de Santiago, calle Alfonso VI, plaza de la Estrella y vuelta a la Capilla de nuevo.