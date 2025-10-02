Denuncian la instalación "ilegal" de tirolinas en un espacio de Toledo incluido en la Red Natura 2000

Ecologistas en Acción Toledo ha denunciado ante la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo y ante la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad la instalación "presuntamente ilegal" de una vía ferrata y varias tirolinas en un espacio de la Red Natura 2000 en el río Pusa, en el término de Santa Ana de Pusa.

Según detallan, al tratarse de una zona de la Red Natura 2000, estas intervenciones "deberían contar con su correspondiente evaluación de impacto o informe favorable de la Consejería de Desarrollo Sostenible".

Por ello, piden que se abra un expediente sancionador contra los "responsables por afectación a un espacio Natura 2000 sin la correspondiente autorización administrativa". Asimismo, solicitan que se paralicen las obras y se desmonte lo instalado hasta la fecha.

"Pedimos que se restaure el daño causado y se garantice que no se procederá en modo alguno a la legalización, por asunción de los hechos consumados, de una infraestructura que contribuye de forma tan alarmante a la destrucción de los hábitats de especies tan emblemáticas", han expresado desde la organización.

Denuncia vecinal

Desde Ecologistas en Acción han asegurado que tuvieron conocimiento de los hechos el pasado 22 de septiembre por la comunicación de varios vecinos de Santa Ana de Pusa. Inmediatamente enviaron un escrito a la Delegación Provincial preguntando sobre la legalidad de la instalación, sin recibir "ningún tipo de respuesta".

La asociación ha afirmado que la ejecución de los trabajos de montaje de la vía ferrata y las tirolinas "parece correr a cargo de la empresa Vivak Nature S.L.". Se trata de una empresa de Granada de turismo activo y deportes de aventura inscrita en el Registro de Turismo de Andalucía cuyos trabajos "debieron ser encargados, presuntamente, por el Ayuntamiento de Santa Ana de Pusa".

Foto: Ecologistas en Acción.

Además, Ecologistas en Acción apunta a que "podría estar implicada como promotora la mercantil Bernuy Aventuras, empresa toledana de turismo activo registrada en el Registro castellanomanchego de empresas de turismo activo".

Vallado del perímetro

Por otro lado, la organización ha asegurado que los promotores de la obra tienen "intención de ejecutar la instalación de un vallado perimetral a fin de evitar el libre tránsito de personas afectando la zona de servidumbre de paso de la zona de policía del río Pusa en el tramo afectado".

De hecho "ya se ha procedido a la interceptación del vial que cruza el puente viejo sobre el Pusa en Santa Ana de Pusa con la colocación de grandes rocas sobre el firme de la calzada que pasa por encima del puente".

Foto: Ecologistas en Acción.

"La instalación de la vía ferrata y las tirolinas supondrá una grave perturbación que incrementará notablemente el riesgo de muerte de especies animales por colisión, enganches e incremento de la presencia humana. Y se ensuciará con residuos de distintos tipos un entorno hasta ahora perfectamente conservado", ha sentenciado.