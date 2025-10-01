Toledo se adelanta a la Navidad: ya está instalado el espectacular túnel de luces del histórico Puente de Alcántara

El elemento decorativo ya está captando la atención de los viandantes.

La magia de la Navidad se ha adelantado en Toledo. A pesar de ser 1 de octubre, la ciudad ya ha comenzado la instalación de su alumbrado festivo, y un elemento en particular está captando la atención de toledanos y turistas: ya está instalado el arco de luces sobre el emblemático Puente de Alcántara.

Aunque aún no está encendido, el imponente túnel luminoso ya ha empezado a convertirse en un reclamo y su instalación marca el inicio de la temporada navideña, pese a la temprana fecha.

Este despliegue lumínico tiene un marcado acento local. El contrato fue adjudicado a Elsamex pero la empresa toledana Prilux es la encargada de diseñar, fabricar e instalar gran parte de los elementos, un hecho que fue destacado por el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, el año pasado.

Otros puntos destacados de la decoración serán Zocodover, la calle Ancha o San Martín.

En el encendido de las luces de la última Navidad, el regidor resaltó la importancia de la implicación de la empresa ubicada en la ciudad. "Es muy importante que las más de un millón de luces que tenemos en Toledo vengan de una empresa ubicada en el Polígono Industrial con más de 250 trabajadores".

El Puente de Alcántara es solo el inicio de un despliegue lumínico que cada año transforma la capital regional.

La plaza de Zocodover será, un año más, el corazón de la fiesta. La plaza acogerá la bola gigante de decoración que, según los detalles del contrato, podría aumentar su tamaño.

La bola gigante de la plaza de Zocodover, las navidades pasadas. Javier Longobardo

El Puente de San Martín también contará con una iluminación especial, embelleciendo las vistas sobre el río Tajo.

En el Casco Histórico, destaca el ya tradicional 'toldo de luces' que cubre calles como Sillería, Comercio y Hombre de Palo. Esta instalación emula el gran toldo que se despliega sobre estas mismas vías durante la Fiesta del Corpus Christi, la festividad grande de Toledo.

El tradicional toldo que emula el instalado en el Corpus, Fiesta Grande de Toledo. Javier Longobardo

Este proyecto se enmarca en el contrato de suministro mediante alquiler, con mantenimiento, para la iluminación de la Navidad de la ciudad. La adjudicación se formalizó el año pasado por un importe de 660.000 euros con una duración prevista de dos años, más la posibilidad de una prórroga.

Todavía no se ha anunciado la fecha oficial del encendido, que tradicionalmente se celebra a finales de noviembre, pero la instalación del arco luminoso en el Puente de Alcántara ya ha despertado la ilusión de la Navidad en Toledo.