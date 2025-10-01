Pleno extraordinario este viernes en Toledo para evitar la indemnización de diez millones del Nudo Norte

Toledo se enfrenta a una jornada crucial esta semana. El alcalde Carlos Velázquez ha convocado un Pleno extraordinario y urgente para este viernes, 3 de octubre de 2025, a las 10:30 horas, precedido por una sesión de la Comisión de Planeamiento a las 9:30 horas. El objetivo es intentar sortear una gran crisis financiera de las arcas municipales amenazadas por la deuda millonaria del Nudo Norte.

En el centro del conflicto se encuentra la indemnización que el Ayuntamiento debe pagar por las expropiaciones de terrenos realizadas para el proyecto del Nudo Norte, una disputa que se arrastra desde 2004. La deuda, fijada en convenios posteriores (2008 y 2021), se estima que supera los 10 millones de euros a favor de la empresa Condominio Siglo XII.

El equipo de Gobierno activó la figura de la revisión de oficio para intentar anular estos acuerdos, pero el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha emitió el pasado 11 de septiembre un informe rechazando los argumentos de nulidad planteados por el Consistorio.

Orden del día del Pleno y la Comisión

Por eso, el único punto en el orden del día de la Comisión y el Pleno, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, es la adopción de un acuerdo para solicitar al Consultivo la "rectificación de errores materiales o de hecho, subsanación de omisiones y aclaraciones" respecto de su dictamen emitido el mes pasado.

Esta solicitud es la última carta administrativa del Ayuntamiento para forzar un cambio. Si esta vía falla, el alcalde ya ha avanzado que el Gobierno local emprenderá el camino judicial para evitar el pago de una indemización que sería "muy perjudicial para la ciudad".