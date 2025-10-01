El Consorcio de Toledo recibe un "prestigioso" premio por la regeneración de un espacio único de la ciudad

El Consorcio de Toledo ha recibido el Premio Arquitectura en Madera (AMAD) 2025 por el uso de este recurso en la regeneración urbana del Corral de don Diego, un galardón que distingue proyectos de arquitectura, rehabilitación e interiorismo.

Así ha informado el Consorcio tras la Comisión Ejecutiva de Toledo, que se ha reunido para dar continuidad a proyectos de futuro esenciales para el desarrollo del Casco Histórico como las subvenciones en los edificios BIC, las coviviendas o las ayudas a locales comerciales y edificios en especie.

La reunión ha contado con la presencia de la presidenta de la Diputación provincial de Toledo, Concepción Cedillo, y el alcalde y presidente del Consorcio, Carlos Velázquez, que ha destacado que este "prestigioso galardón consolida una vez más a un espacio de la ciudad como ejemplo de intervención en un conjunto Patrimonio Histórico".

"Demanda ciudadana"

Por su parte, el gerente de la institución, Jesús Corroto, ha explicado que "la madera, que llevaba siglos escondida en esta plaza, ha servido de inspiración para responder a una demanda ciudadana en materia de sostenibilidad y eficiencia".

"Se trata de madera en diferentes estados, tratada desde el punto de vista tradicional, pero con una contemporaneidad que la eleva al siglo XXI", ha sentenciado.