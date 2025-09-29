The Walking Dead rueda en Toledo: zombis, coches viejos y mucha expectación en el rodaje en el Puente de Alcántara

La ciudad de Toledo ha sido tomada por un gran equipo de rodaje. Desde primera hora de este lunes, el Puente de Alcántara ha quedado convertido en una zona de apocalipsis zombi donde se está grabando el spin off de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'. Hace unas semanas ya estuvieron en la antigua estación de tren de Algodor.

Uno de los actores, que podría ser Norman Reedus, quien interpreta a Daryl, ha sido captado por las cámaras de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha mientras estaba grabando una escena subido a un coche viejo, desde el restaurante La Cubana hasta el otro extremo del puente.

El actor estadounidense se encuentra en España y este domingo ha participado en la Comic-Con de Málaga, donde ha presentado la tercera temporada de la serie.

La grabación . Javier Longobardo

El despliegue en Toledo es enorme. Se ha visto a figurantes con caracterización de zombis con sangre y heridas, vehículos antiguos, y un equipo técnico de gran envergadura y drones grabando planos aéreos del río Tajo.

Además del Puente de Alcántara, se han colocado avisos de rodaje en la zona de la iglesia de los Jesuitas, lo que indica que la producción se moverá próximamente a esa área y, previsiblemente, a San Clemente y sus alrededores.

Uno de los actores, que podría ser el protagonista. Javier Longobardo.

El tráfico y los curiosos

Como era de esperar, este megarodaje ha afectado al tráfico. Hay cortes y desvíos en varios puntos del Casco Histórico, como en la zona de Doce Cantos.

La Policía Local ha tenido que organizar un operativo con agentes en puntos clave como la calle Gerardo Lobo y cerca de La Cubana, sobre todo para facilitar el paso a quienes se dirigen al Hospital Provincial.

La expectación es altísima. Decenas de curiosos, muchos de ellos turistas, se han acercado a las vallas para intentar ver a Norman Reedus o sacar fotos de los actores.

Parte del aparcamiento de Azarquiel se ha cerrado por la grabación, por lo que el parking de Safont es gratuito hasta las 7:00 horas de este martes.