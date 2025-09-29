Talavera de la Reina invierte 100.000 euros en instalar una bandera de España gigante

Imagen de la bandera de España, en una fotografía de archivo. Europa Press

Nuevo paso para la instalación de una gran bandera de España en Talavera de la Reina (Toledo) cuyo mástil medirá 30 metros de alto y que tendrá un coste de 100.000 euros.

El portavoz del equipo de Gobierno, Jesús García-Barroso, ha indicado este lunes que la Junta de Gobierno local ha aprobado, por trámite de urgencia, el convenio de colaboración con la Diputación de Toledo que recoge la instalación de un mural cerámico en su base y que está presupuestado en 18.000 euros.

El pasado mes de enero, durante una visita a Talavera de la Reina junto al alcalde, José Julián Gregorio, el vicepresidente de la Diputación de Toledo, Joaquín Romera, ya avanzó esta ayuda en el marco del convenio suscrito en Ayuntamiento y Diputación para desarrollar acciones encaminadas a consolidar la importancia artística y social de la cerámica talaverana.

La zona elegida para colocar esta bandera es la Ronda del Cañillo. De hecho, las obras de instalación comenzaron hace dos semanas. La idea del Consistorio es intentar terminarlas antes del 12 de octubre para hacer coincidir su izado con la el Día de la Hispanidad.

Apertura de Primark

Por otra parte, Barroso ha confirmado la noticia avanzada por EL ESPAÑOL de CLM, la apertura de una tienda de Primark en el centro comercial Los Alfares.

El portavoz municipal ha detallado que ya tienen sobre la mesa el proyecto para la obtención de licencia de obras y apertura del establecimiento.