CCOO abre nueva sede en el Polígono de Toledo para acercarse a los trabajadores: "El arraigo es histórico en el barrio"

Comisiones Obreras de Toledo ha abierto este lunes su nueva sede ubicada en el Polígono de Santa María de Benquerencia, en el Paseo Gregorio Marañón, número 2, para acercar el sindicato a los trabajadores y trabajadoras.

"Este sindicato tiene una implantación histórica en el barrio del Polígono, era una obligación abrir esta sede para dar respuesta a los miles de personas trabajadoras, para que tengan un sitio de referencia al que acudir", ha señalado el secretario general de CCOO Toledo, Federico Pérez.

La atención presencial al público será de lunes a jueves en horario de mañana y tarde (de 9:00 a 14:00 horas y de 16:30 a 19:00 horas) y los viernes por la mañana. También se puede contactar en el teléfono 925803332.

Antes de la apertura, medio centenar de delegados y delegadas de CCOO en las empresas y administraciones ubicadas en el Polígono industrial han celebrado una reunión para poner en común las problemáticas específicas de esta zona de la ciudad.

Estado "deficiente" del polígono

El sindicato señala que uno de estos problemas tiene que ver con el "estado deficiente" de la zona industrial, por lo que van a elaborar un nuevo informe para trasladar las deficiencias al equipo de Gobierno municipal.

El sindicato agradece que el Ayuntamiento haya anunciado, tal y como ha adelantado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, un plan de parcheado de algunas calles. "Es importante por la situación desastrosa que ya ha provocado accidentes y que supone un problema de seguridad y salud laboral".

Pérez enumera otro listado de deficiencias. "Las aceras están destruidas, no hay transporte público para dar una respuesta a las personas trabajadoras, hay falta de iluminación en pasos de cebra, no hay acceso que no sea el motorizado, por lo que se provocan atascos. En definitiva, multitud de problemas".

Esta nueva sede de CCOO pretende, además, ser un espacio para "hacer comunidad, para formar parte de la actividad vecinal del barrio," por lo que contactarán con las asociaciones vecinales y los diferentes movimientos asociativos.