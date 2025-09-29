El Ayuntamiento de Toledo pavimentará los socavones en tramos de Ventalomar y Jarama con 275.000 euros

La calle Ventalomar es una de las que soporta más tráfico pesado. Javier Longobardo

Los socavones y el firme destrozado en el Polígono Industrial de Toledo tienen los días contados. La concejala de Obras, Servicios y Parques y Jardines, Loreto Molina, ha confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que el Ayuntamiento destinará una inversión inicial de 275.000 euros para una actuación urgente en varios puntos de las calles Ventalomar y Río Jarama.

Estas obras representan solo la primera fase de un plan de mejora que superará el "medio millón de euros" y que está programado para arrancar entre octubre y noviembre.

La decisión llega tras el clamor de los empresarios de la zona, quienes han trasladado al Consistorio su indignación por el mal estado de unos viales que soportan el tránsito de unos 500 vehículos pesados a diario, según estimaciones.

Estado actual del firme. Javier Longobardo

Las prioridades

Loreto Molina ha reconocido que el problema es "grande" pero los recursos municipales "son limitados", lo que obliga a priorizar. "Vamos a hacer una primera actuación centrada en los puntos que se encuentran en peor estado".

Esta tanda inicial se centrará en la mejora del pavimento y el firme. Los puntos concretos de las obras son la intersección de la calle Ventalomar con Río Jarama; el acceso a Industrias Duero en Río Jarama y otro tramo de la calle Ventalomar.

Además, se realizará la limpieza y desbroce de una zona con vegetación "salvaje" en Ventalomar para eliminar riesgos de seguridad por la falta de visibilidad.

Para minimizar el impacto en las empresas y sus empleados, el Ayuntamiento, Fedeto y la Asociación de Empresarios del Polígono han pactado "ir de la mano" en la planificación de los cortes de tráfico.

Un diálogo desarrollado desde que empezaron las conversaciones hace meses, algunas de ellas con la presencia del alcalde, Carlos Velázquez.

Esta colaboración se extenderá a la siguiente etapa, cuya inversión se incluirá en los presupuestos de 2026, actualmente en fase de elaboración.

Fedeto, “satisfecho”

El secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, ha confirmado a este medio que las obras comenzarán “prácticamente ya”, mostrando su satisfacción.

"Sabemos que tienen intención de arreglarlo, sabemos que tienen presupuesto para hacerlo y lógicamente nos satisface que finalmente se vaya a ejecutar", ha afirmado Madruga, quien señala que la situación actual, con socavones, aceras degradadas e invasión de vegetación, exigía una respuesta "urgente".

"El compromiso del Ayuntamiento ha sido serio. El alcalde estuvo con nosotros comprobando la situación y simplemente estamos esperando a que se ejecuten las obras", ha concluido.

Una actuación más importante

Por su parte, el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono, Ángel García, se muestra a favor de cualquier actuación en la calle, pero lamenta que el Ayuntamiento solo vaya a acometer "un arreglo parcial".

La asociación defendía una actuación más "generalizada" en esta zona. "Nos han trasladado que no es posible realizar la obra completa en este momento por el tema financiero", ha lamentado en declaraciones a este medio.

La necesidad de intervenir es urgente, ya que, en palabras de García, "hay unos baches muy grandes donde corre mucho peligro, tanto vehículos como cualquier persona que conduzca ese vehículo".