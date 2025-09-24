Presentan una moción de censura contra el alcalde del PP de Pepino (Toledo): PSOE, Vox y tres exediles populares se alían

El alcalde de la localidad toledana de Pepino, Inocencio Gil (PP), se enfrenta a una moción de censura impulsada por la unión de toda la oposición: el PSOE, Vox y los tres concejales no adscritos que hasta hace poco formaban parte del grupo popular. La maniobra busca poner fin al mandato de Gil, que ha gobernado el municipio durante cuatro legislaturas.

La situación del alcalde se hizo insostenible el pasado mes de julio, tras la salida de tres de sus ediles, entre ellos el que era teniente de alcalde. Este movimiento dejó al PP en minoría, con solo cuatro concejales, y a la oposición con siete asientos en el pleno (tres no adscritos, dos del PSOE y dos de Vox).

La moción de censura ha sido presentada de forma conjunta, evidenciando una alianza entre partidos muy distantes ideológicamente. La oposición justifica su decisión en las "deficiencias graves" de la gestión de Gil, que han provocado su "pérdida de confianza".

Entre los motivos principales destacan "presuntas irregularidades y falsificación de documentos, falta de transparencia, mala gestión de los recursos y abandono de infraestructuras y promesas incumplidas" por el regidor.

Como candidato a la Alcaldía, los concejales firmantes proponen a José Ignacio Díaz Magaña, uno de los ediles que abandonó el PP. En el escrito, Díaz asume la responsabilidad y se compromete a liderar una gestión "eficiente, transparente y orientada al bienestar de los vecinos y del municipio".

En un comunicado, el PSOE ha justificado su decisión por "presuntas irregularidades en la gestión" de Gil y la necesidad de devolver la "transparencia" a las cuentas del municipio. Los socialistas han señalado que su respaldo a la moción es un acto de "responsabilidad" para con los vecinos y vecinas de Pepino.